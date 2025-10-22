Lås upp hela webbplatsen
Clas Ohlson
Facket lägger sig för Clas Ohlson: ”De som inte skrivit på hade riskerat sina jobb”
Det blir kraftiga lönesänkningar för arbetarna på butikskoncernen Clas Ohlsons lager i Insjön i Dalarna. Facket rekommenderade arbetarna att skriva på lönesänkningsavtalet, och enligt företaget har alla utom en handfull skrivit på.
Publicerad 22 oktober 2025 kl 12.45
På Handelsanställdas förbunds hemsida lovar facket kamp mot de lönesänkningar på Clas Ohlsons lager i Insjön som kostar arbetarna uppemot 5000 kronor i månaden. Facket konstaterar att ”just nu försämrar Clas Ohlson villkoren för hundratals anställda på företagets lager i Insjön. Handels tar strid mot försämringar av villkoren på Clas Ohlson – och du kan…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.