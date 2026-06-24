Den svarta spindeln från Sovjet

Det fanns inget spindellikt över Lev Jasjin: han var 189 centimeter lång och vägde uppemot 90 kilo. Ändå gick han hela sin karriär under smeknamnet Den svarta Spindeln. I serien VM-spelare vi minns berättar Proletärens Janne Bengtsson om supermålvakten Lev Jasjin.

Kallades han Den svarta spindeln för att, som någon antydde, det ibland verkade som om han hade åtta armar? En egenskap han visade när han under karriären räddade 151 straffsparkar – fler än vad någon annan målvakt i den professionella fotbollen gjort.

Nej. Han bar smeknamnet för att han alltid klädde sig i svart.

Lev Ivanovitj Jasjin föddes i Moskva den 22 oktober 1929. När Nazityskland gick till angrepp mot Sovjetunionen i juni 1941, var Jasjin bara drygt elva år gammal. Han deltog i försvaret av sitt land genom att hjälpa till med olika sysslor i en vapenfabrik i Tusjino,