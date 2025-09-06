Lås upp hela webbplatsen
De kartlägger diskrimineringen av palestinska röster på arbetsplatserna
Organisationen Sada söker vittnesmål från svenska arbetsplatser kring diskriminering mot palestinier. "Vissa blir uppsagda på grund av att de tagit ställning för Palestina”, säger Hala, en av initiativtagarna.
Fotograf: Foto: Privat/Montage: Proletären
Publicerad 6 september 2025 kl 10.00
Har du blivit diskriminerad av din arbetsgivare för att du har uttryckt stöd för Palestina? Vågar du inte kritisera Israel på grund av en rädsla för repressalier? Eller känner du att du inte kan vara öppen med din etniska härkomst? Nu samlar initiativet Sada in vittnesmål från arbetare på svenska arbetsplatser som på olika sätt…
