En av fyra unga kvinnor trakasseras på jobbet – blir uppsökta på nätet

En av fyra kvinnor mellan 18 och 29 år har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Det visar Trakasseribarometern från undersökningsföretaget Verian. Handeln är en av de branscher där flest anställda utsätts för sexuella trakasserier från kunder. Nivåerna ligger högre än på arbetsmarknaden i stort. Ida Johansson, som arbetar som timanställd på…