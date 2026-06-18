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Trygg på jobbet
En av fyra unga kvinnor trakasseras på jobbet – blir uppsökta på nätet
Sexuella trakasserier från kunder är ett utbrett problem inom handeln. Nu visar en ny undersökning visar att var femte handelsanställd blivit utsatt det senaste året.
Inom handeln är andelen unga kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet högre än på arbetsmarknaden i stort. Fotograf: Proletären/Genrebild
Publicerad 18 juni 2026 kl 12.00
En av fyra kvinnor mellan 18 och 29 år har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Det visar Trakasseribarometern från undersökningsföretaget Verian. Handeln är en av de branscher där flest anställda utsätts för sexuella trakasserier från kunder. Nivåerna ligger högre än på arbetsmarknaden i stort. Ida Johansson, som arbetar som timanställd på…
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