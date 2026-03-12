Lås upp hela webbplatsen
Epstein och genforskningen
Epstein finansierade svenskt forskningsnätverk
Nya mejl ur Epsteinfilerna visar hur den dömde finansmannen under flera år finansierade Swedish-American Life Science Summit, SALSS – ett exklusivt forskningsnätverk med koppling till Handelshögskolan i Stockholm. Pengarna kanaliserades via hans stiftelse – utan att hans namn syntes öppet som sponsor.
Fotograf: SALSS/August Dellert/DOJ
Publicerad 12 mars 2026 kl 13.49
Under 17 års tid arrangerades den årliga sammankomsten Swedish-American Life Science Summit (SALSS) i Stockholm. Huvudarrangör var den svenska företagsledaren Barbro Ehnbom – som pekats ut som nära vän med finanspedofilen Jeffrey Epstein. På toppmötet diskuterades den senaste forskningen inom bioteknik och medicin med inbjuda gäster från svensk läkemedelsindustri, men också från den övriga svenska…
