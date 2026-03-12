Epstein finansierade svenskt forskningsnätverk

Under 17 års tid arrangerades den årliga sammankomsten Swedish-American Life Science Summit (SALSS) i Stockholm. Huvudarrangör var den svenska företagsledaren Barbro Ehnbom – som pekats ut som nära vän med finanspedofilen Jeffrey Epstein. På toppmötet diskuterades den senaste forskningen inom bioteknik och medicin med inbjuda gäster från svensk läkemedelsindustri, men också från den övriga svenska…