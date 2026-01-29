Vem får betala arenakvarteret?

En politisk majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige, där Vänsterpartiet och Daniel Bernmar är drivande, vill bygga vad det kallar för ett nytt arenakvarter. I detta ingår rivandet av Valhallabadet och Scandinavium.

Ett nytt bad ska byggas på Valhalla IP och ett nytt Scandinavium på den plats där Valhallabadet ligger i dag. En mindre arena ska byggas där Scandinavium ligger i dag.

Hela arrangemanget och i synnerhet rivandet av Valhallabadet har skapat opinion i Göteborg. Till detta ska läggas frågan om var ett antal fotbollslag – damelitlag som IFK och ÖIS, och Qviding i herrarnas division 2 – ska spela sina hemmamatcher när de knuffas undan från Valhalla IP.

För att komma undan denna fråga i kommunvalet 2026 beslutade den politiska majoritet i början av år 2025 att påskynda en finansieringsplan för arenakvarteret. Nu är denna plan presenterad.

Den sammanlagda kostnaden för hela kvarteret beräknas i dagens pengavärde till 14,6 miljarder kronor, eller 600 miljoner kronor mer på driftskostnaderna per år för Göteborgs verksamhet.

Denna kostnad på närmare 15 miljarder kronor är troligen det enskilt största och dyraste som Göteborgs kommun gett sig in på. Finansieringsplanen bygger på att man ska klara detta med lån.

Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som är emot hela projektet, säger att om detta blir verklighet kommer det att leda till nedskärningar och sämre välfärd.

Detta är logiskt och riktigt och väl i sig självklart för dessa motståndspartier att säga. Givet är ju att ökade kostnader får tas någonstans ifrån, och nedskärningar är ju en beprövad metod för sossar och borgare.

För Vänsterpartiet och Daniel Bernmar är detta inga problem. Enligt Göteborgsposten känner han ingen oro för ekonomin. Pengarna tas helt bekymmerslöst från lån.

Detta är dock inte alla arenapartier överens om. Det borgerliga lokalpartiet Demokraterna, som är en utbrytning från Moderaterna, säger att man inte kan finansiera genom lån. Deras alternativ är utförsäljning av kommunal egendom.

Här står vi nu. Ett planerat stort skrytbyggeprojekt för 15 miljarder kronor, som ska finansieras genom antingen nedskärningar eller privatiseringar.

Kommunistiska Partiet i Göteborg är en del av den opinion i staden som är motståndare till hela det så kallade arenakvarteret, vi är av uppfattningen att man bör lägga ned hela projektet och göra om.

Vad gäller Valhallabadet så finns det billigare renoveringsförslag att titta på och dessutom behöver Göteborgsfotbollen sina fotbollsplaner.

Utifrån detta, och utifrån de beräknade enorma kostnaderna, är det enda rimliga att gå emot nedskärningar i välfärd och tänkta privatiseringar, genom att lägga ned hela arenaprojektet.