Lås upp hela webbplatsen
”Riv inte mitt Göteborg”
Janne Strömqvist har läst en intressant och läsvärd bok mot bakgrund av debatten om att riva Valhallabadet i Göteborg.
Riv inte mitt Göteborg tecknar en slags självbiografi utifrån ett byggnadshistoriskt perspektiv. Fotograf: Foto: Håkan Trapp/Spårvägsmuseet/Korpen/Montage: Proletären
Publicerad 13 december 2025 kl 12.00
I Göteborg pågår nu en debatt och opinionsarbete kring rivandet av Valhallabadet och Scandinavium för att bygga en ny arena. Valhallabadet är Göteborgs centralbad, det stod färdigt 1956 och har ett stort kulturvärde. Det betraktas som en slags symbol för det som kallas det svenska folkhemmet. Badet sägs vara det första demokratiska badet, då det…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.