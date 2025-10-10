Utkräv ansvar för Västlänkshaveriet

Kostnaderna för Västlänken fullständigt exploderar. Från ursprungliga 20 miljarder 2009 pekar prognosen nu mot 56 miljarder – en reell ökning med 65 procent utöver inflationen. När Trafikverket själva säger sig vara ”rent ut sagt förbannade” och lurade av entreprenörerna är det dags för allvarlig eftertanke.

Det pågående juridiska kaoset mellan Trafikverket och NCC-konsortiet WLC visar att projektet har hamnat i total oordning. Arbetare kastas ut från byggarbetsplatserna utan att veta vad som händer härnäst, medan kostnaderna fortsätter att skena. Målsättningen om invigning 2030 framstår som ren önsketanke när upphandling av ny entreprenör kan ta år. Frågan är i vilken utsträckning Trafikverket ens har koll.

Det är allvarligt att tunnelns färdigställande nu riskerar att vältras över på Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Detta innebär att göteborgarna kan tvingas betala dubbelt: först genom skattsedeln för det statliga åtagandet, sedan genom kommunala avgifter för att rädda projektet.

Kommunistiska Partiet har sagt redan från början att statliga infrastrukturprojekt ska vara statligt finansierade. Inför valet 2018 föreslog vi att projektet borde läggas ner och att alternativen borde utredas – “innan skadorna blir irreparabla”, som vi då konstaterade. Där är vi nu.

Samtidigt fortsätter den klassorättvisa trängselskatten att drabba dem som har minst ekonomiskt utrymme hårdast. Medan välbärgade göteborgare enkelt kan betala avgifterna eller välja att bo närmare centrum, tvingas arbetarfamiljer och pensionärer i ytterområdena betala en allt större del av sin inkomst för att ta sig till jobbet eller vardagsaktiviteter.

Trängselskatten blev politikernas svar på kollektivtrafikens brister – men när Västlänken havererat finns varken fungerande kollektivtrafik eller rättvis finansiering.

Göteborgarnas röster måste få höras. En Göteborgstribunal om Västlänken skulle kunna skapa den offentliga arena som behövs, för en ärlig diskussion om kollektivtrafikens framtid. Det finns alternativa förslag: bygga ut spårvagnsnätet i de redan uppgrävda tunnlarna, skapa en ringlinje från Angered runt nordöstra stadsdelarna eller koppla samman spårnätet med den planerade Hisingslänken.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tvingade igenom Västlänken trots folkligt motstånd. De har lett Göteborg in i ett ekonomiskt och infrastrukturellt kaos. Nu måste de erkänna sitt monumentala misstag.

Ställ ansvariga politiker till svars för detta ekonomiska haveri. Det räcker inte med ursäkter – det krävs personligt ansvar och avgångar.

Det är dags att erkänna att Västlänken är ett misslyckande.

Janne Strömqvist

Simon Hedelin,

Kommunistiska Partiet Göteborg