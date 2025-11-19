Ett starkt och tragiskt socialt reportage

Patrik Svenssons Den barmhärtige mördaren är nominerad till Augustpriset i faktagenren. Det är en synnerligen rimlig och bra nominering. Han har tidigare vunnit Augustpriset i samma kategori med sin debut Ålevangeliet. Patrik Svensson har ett mytiskt och gripande språk. Till detta kommer att han anlägger ett underifrånperspektiv med arbetarklass som utgångspunkt. I Den barmhärtige mördaren blir detta perspektiv mer…