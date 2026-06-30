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EU-kommissionen stängde av AC:n i extremhettan – endast för lägre tjänstemän: ”Liknar feodalism”
EU-byråkrater ilsknar efter att ha tvingats stänga av sina luftkonditioneringar i värmeböljan medan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fick ha sin påslagen.
Den 13 våningar höga Berlaymontbyggnaden i Bryssel är säte åt den Europeiska kommissionen och huserar samtliga av EU:s 27 kommissionärer och omkring 3000 anställda. Fotograf: Kevin White
Publicerad 30 juni 2026 kl 09.35
EU-kommissionen tvingades i fredags stänga av sina luftkonditioneringar på grund av den extremhetta som plågar stora delar av kontinenten. Men det var endast våning ett till sju i högkvarteret i Bryssel, Berlaymontbyggnaden, som drabbades av avstängningen. Våning åtta och uppåt, där de högsta tjänstemännen sitter, liksom ordförande Ursula von der Leyen, fick behålla AC:n påslagen.…
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