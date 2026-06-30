EU-kommissionen stängde av AC:n i extremhettan – endast för lägre tjänstemän: ”Liknar feodalism”

EU-kommissionen tvingades i fredags stänga av sina luftkonditioneringar på grund av den extremhetta som plågar stora delar av kontinenten. Men det var endast våning ett till sju i högkvarteret i Bryssel, Berlaymontbyggnaden, som drabbades av avstängningen. Våning åtta och uppåt, där de högsta tjänstemännen sitter, liksom ordförande Ursula von der Leyen, fick behålla AC:n påslagen.…