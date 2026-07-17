Grekisk rapsodi 1995

Hans Johansson och Kerstin Karlström skildrar en resa till Grekland 1995 och de människor de mött där.

Trafiken är hård. Föroreningarna växer myndigheterna över huvudet. På Akropolisklippan vittrar Parthenons kolonner.

Restriktioner råder i trafiken. Varannandagstrafik gäller för personbilar utgående från jämn eller udda slutsiffra i registreringsnumret. Detta har öppnat en marknad för löstagbara registreringsskyltar och blivit big business. De med rätt företagarinstinkt kan sko sig och måhända få ihop till en villa i stans fashionabla semesterförort Varkiza.

Tavernor och småbutiker trängs kring gathörnen, det lär finnas över en miljon. I fasaderna speglas neonets vintergata.

Barägaren på Menandrougatan slår ut med handen.

– Kanske var det polisen som sköt Palme?

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