Lås upp hela webbplatsen
Grekisk rapsodi 1995
Fotograf: Wikimedia @Onkel Tuca!/Montage: Proletären
Sommarläsning
Hans Johansson och Kerstin Karlström skildrar en resa till Grekland 1995 och de människor de mött där.
Trafiken är hård. Föroreningarna växer myndigheterna över huvudet. På Akropolisklippan vittrar Parthenons kolonner.
Restriktioner råder i trafiken. Varannandagstrafik gäller för personbilar utgående från jämn eller udda slutsiffra i registreringsnumret. Detta har öppnat en marknad för löstagbara registreringsskyltar och blivit big business. De med rätt företagarinstinkt kan sko sig och måhända få ihop till en villa i stans fashionabla semesterförort Varkiza.
Tavernor och småbutiker trängs kring gathörnen, det lär finnas över en miljon. I fasaderna speglas neonets vintergata.
Barägaren på Menandrougatan slår ut med handen.
– Kanske var det polisen som sköt Palme?
Han har läst en artikel om
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Mest läst
- Försvarsmakten köpte AI-system som tros ligga bakom massakern mot flickskolan i Minab
- Överklassungarna vet exakt hur det ligger till
- Dömdes för Hitler-äpplen och docka: ”Hade gjort det igen”
- Folkmordsanhängaren och krigshöken Lindsey Graham är död
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”