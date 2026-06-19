EU:s politik dödar pollinatörerna

Den som fortfarande tror att EU är bra för miljöarbetet, bör glömma det. EU kör nämligen med dubbla agendor, en för medborgarna och en för jord- och skogsbrukare. Samtidigt som allt fler larmrapporter om bi- och insektsdöden publiceras har EU i tysthet lagt fram en blåkopia på bekämpningsmedelstillverkarnas önskelista. Med den som utgångspunkt förhandlar nu…