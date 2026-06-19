Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Kommentar

EU:s politik dödar pollinatörerna

Samtidigt som det ena larmet efter det andra går om bi- och insektsdöden har EU i tysthet lagt fram en blåkopia på bekämpningsmedelstillverkarnas önskelista.
I Sverige är ungefär en tredjedel av de vilda biarterna rödlistade. Fotograf: Jon Sullivan/Montage: Proletären
Publicerad 19 juni 2026 kl 08.00
Den som fortfarande tror att EU är bra för miljöarbetet, bör glömma det. EU kör nämligen med dubbla agendor, en för medborgarna och en för jord- och skogsbrukare. Samtidigt som allt fler larmrapporter om bi- och insektsdöden publiceras har EU i tysthet lagt fram en blåkopia på bekämpningsmedelstillverkarnas önskelista. Med den som utgångspunkt förhandlar nu…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.