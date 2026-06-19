Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
EU:s politik dödar pollinatörerna
Samtidigt som det ena larmet efter det andra går om bi- och insektsdöden har EU i tysthet lagt fram en blåkopia på bekämpningsmedelstillverkarnas önskelista.
I Sverige är ungefär en tredjedel av de vilda biarterna rödlistade. Fotograf: Jon Sullivan/Montage: Proletären
Publicerad 19 juni 2026 kl 08.00
Den som fortfarande tror att EU är bra för miljöarbetet, bör glömma det. EU kör nämligen med dubbla agendor, en för medborgarna och en för jord- och skogsbrukare. Samtidigt som allt fler larmrapporter om bi- och insektsdöden publiceras har EU i tysthet lagt fram en blåkopia på bekämpningsmedelstillverkarnas önskelista. Med den som utgångspunkt förhandlar nu…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.