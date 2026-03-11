Lås upp hela webbplatsen
Färre liberaler och fler socialister

Allt fler ser sig som socialister och allt färre som liberaler, enligt en undersökning som gjorts av DN/Ipsos.
Publicerad 11 mars 2026 kl 12.42

Grupperna som kallar sig feminister, globalister och konservativa backar också – även om de ligger kvar på ungefär samma låga nivåer som tidigare.

Samtidigt ser sig en tredjedel av väljarna som socialister, 34 procent. Det är den största gruppen i undersökningen och det är också fler än vid valet 2022.

– Det är fortsatt högst andel som kallar sig för socialister och så har det sett ut under en längre tid, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

