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Korruption
Fifa upphäver avstängning efter telefonsamtal från Trump
Donald Trump bad Fifa-bossen Gianni Infantino att upphäva avstängningen mot USA:s VM-spelare Folarin Balogun. Fifa lydde: målskytten Balogun får spela när USA möter Belgien under natten mot tisdagen.
USA:s president Donald Trump i mitten omgiven av vicepresidenten JD Vance och Fifa:s ordförande Gianni Infantino. Fotograf: Vita huset/Daniel Torok
Publicerad 6 juli 2026 kl 11.36
USA:s bäste VM-målgörare, den 25-årige anfallaren Folarin Balogun, är klar att spela mot Belgien i åttondelsfinalen under natten mot tisdagen. Avspark i Seattle klockan 02.00, svensk tid. Det trots att Balogun borde ha varit avstängd. – Den 5 juli i USA, är det som den 1 april i resten av världen?, frågar sig den belgiske…
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