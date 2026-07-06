Fifa upphäver avstängning efter telefonsamtal från Trump

USA:s bäste VM-målgörare, den 25-årige anfallaren Folarin Balogun, är klar att spela mot Belgien i åttondelsfinalen under natten mot tisdagen. Avspark i Seattle klockan 02.00, svensk tid. Det trots att Balogun borde ha varit avstängd. – Den 5 juli i USA, är det som den 1 april i resten av världen?, frågar sig den belgiske…