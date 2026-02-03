Filmen om Hinds sista nödsamtal får inte bli underhållning

Recension

Femåriga Hind Rajab är en av tiotusentals barn som Israel dödat i Gaza. I filmen får vi höra hennes riktiga röst.

Proletären såg Hind Rajab – rösten från Gaza på Sverigepremiären den 26 januari, som visades på Göteborgs filmfestival på biografen Draken, inför en nästan fullsatt publik.