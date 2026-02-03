Lås upp hela webbplatsen
Recension
Filmen om Hinds sista nödsamtal får inte bli underhållning
Femåriga Hind Rajab är en av tiotusentals barn som Israel dödat i Gaza. I filmen får vi höra hennes riktiga röst.
Proletären såg Hind Rajab – rösten från Gaza på Sverigepremiären den 26 januari, som visades på Göteborgs filmfestival på biografen Draken, inför en nästan fullsatt publik.
Proletären såg Hind Rajab – rösten från Gaza på Sverigepremiären den 26 januari, som visades på Göteborgs filmfestival på biografen Draken, inför en nästan fullsatt publik.
Skådespelarna Nesbit Serhan, Motaz Malhees, Saja Kilani och Clara Khoury spelar personalen på Röda halvmånens larmcentral i Ramallah. Fotograf: Göteborgs Filmfestival
Publicerad 3 februari 2026 kl 09.50
Den 29 januari 2024 kommer det ett nödsamtal till hjälporganisationen Röda halvmånens larmcentral i Ramallah på Västbanken. Samtalet kommer från femåriga Hind Rajab. Hon sitter fast i en sönderskjuten bil i Tel al-Hawa i norra Gaza nära Fares bensinstation. Hind gömmer sig i baksätet omgiven av sina döda kusiner, 9, 11, 13 och 15 år…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Fredrik Söderholm polisanmäler Aron Flam efter nazipropagandan på Zita
- Aron Flam klistrar upp nazistpropaganda på biograf Zita: ”Palestinarörelsen och vänstern är våldsamma”
- Minnesstund för Förintelsen blev pr-jippo för Israel: ”Smaklöst att sprida sionistisk propaganda”
- Barnskötare: ”En vd hade inte klarat en timme på golvet hos oss”
- SD-polis var hög – lämnar partiet men sitter kvar i riksdagen