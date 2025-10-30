Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Fotboll

Finska veteranen: Finland på fel sida av historien

– Jag vill bli ihågkommen som en vass målskytt som också stod för upp för mänskliga rättigheter, säger Linda Sällström som lämnar fotbollen efter 18 år i Finlands landslag och damallsvenskan.
Linda Sällström lämnar fotbollen för att bli läkare. Fotograf: Wikimedia/Anders Henrikson
Publicerad 30 oktober 2025 kl 14.00
FOTBOLL Efter 18 år i Finlands landslag och i flera klubbar i damallsvenskan, just nu i Vittsjö, väljer Linda Sällström att avsluta karriären när säsongen tar slut. Hon har utnyttjat uppmärksamheten kring avslutningen till att visa öppet stöd för folket i Gaza och en lika öppen kritik mot det israeliska krigsförbrytelserna. – Jag vill bli ihågkommen…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.