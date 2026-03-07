Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades

På lördagsmorgonen den 28 februari samlades barnen för att öppna sina skolböcker på Shajareh Tayyebeh-grundskolan i staden Minab, nära Hormuzsundet i södra Iran. När missiler träffade byggnaden mellan klockan tio och elva på förmiddagen kollapsade taket på elever, lärare och personal.

Enligt iranska myndigheter dödades 165 personer i attacken som ägde rum under krigets första dag. Den absoluta majoriteten av de dödade var unga flickor mellan 7 och 12 år. Ytterligare 95 personer skadades.

Nya uppgifter pekar mot att attacken mot flickskolan kan ha genomförts medvetet och att det är USA som ligger bakom bombningen. Schweiz-baserade Euro-Med Human Rights Monitor beskriver attacken som ett ”allvarligt brott och en kollaps av skyddet av civila”.

Qatar-baserade Al Jazeera har granskat händelsen utifrån satellitbilder, videoklipp, nyhetsrapporter och uttalanden från officiella iranska källor. Många som försökt försvara eller rättfärdiga attacken mot skolan har påstått att den är en del av det iranska revolutionsgardets militärkomplex Sayyid al-Shuhada som ligger bredvid skolan. Al Jazeera visar att denna argumentation inte håller.

Sant är att den sönderbombade Shajareh Tayyebeh-skolan var en del av ett omfattande nätverk skolor som är administrativt knutna till det iranska revolutionsgardets flotta. Skolan var avsedd för söner och döttrar till medlemmar i flottan.

Al Jazeeras utredning visar dock att grundskolan tydligt separerats från de angränsande militäranläggningarna sedan åtminstone tio år tillbaka. Satellitbilder från 2016 visar hur nya murar byggts runt skolan för att avgränsa den från basen, två vakttorn intill skolan monterats ner och tre nya grindar byggts för in- och utfart till allmänna gator.

Tusentals personer samlas i Minab för begravningen av de 165 dödade efter bombningen av Shajareh Tayyebeh-skolan, vilket betyder ”det goda trädet” på persiska. Foto: Morteza Akhondi

Alldeles oavsett kopplingarna till Irans revolutionsgarde så förändrar det inte skolans juridiska status som civil infrastruktur under internationell humanitär rätt. Förutom om den används för att genomföra militär operationer, vilket det inte finns några bevis för.

Det leder Al Jazeeras utredning till två möjliga slutsatser. Antingen genomfördes attacken baserat på utdaterad underrättelseinformation, eller så genomfördes den avsiktligen för att orsaka maximal samhällelig skada och på så vis underminera stödet till Irans militär. Oavsett vilket är attacken ett krigsbrott.

De andra nya uppgifterna är baserat på två anonyma källor som den USA-baserade nyhetsbyrån Reuters talat med. Det är två amerikanska tjänstemän som hänvisar till utredare i USA:s militär som menar att det troligtvis är amerikanska styrkor som ligger bakom attacken mot flickskolan.

Även New York Times har analyserat händelsen och pekar mot att det varit en riktad amerikansk attack mot skolan. De avfärdar också påståendet som spridits i sociala medier att Iran själva av misstag skulle ha träffat skolan.

USA:s krigsminister Pete Hegseth har bekräftat att USA utreder händelsen. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt avfärdade dock idén om att USA skulle ligga bakom attacken och kallade det för ”propaganda” på en pressträff i onsdags.

Det är möjligt att artificiell intelligens (AI) använts i attacken mot flickskolan i Minab, en fråga som Pentagon vägrat svara på. Flera medier har rapporterat att AI-verktyg använts för att lokalisera mer än 1000 mål under krigets första dygn.

Enligt Wall Street Journal har Pentagon använt sig av AI-företaget Anthropics AI-modell Claude för att planera attackerna mot Iran, trots att Anthropic bannlysts av Trumpadministrationen. Även andra AI-företag är inblandade i kriget, såsom Palantir och OpenAI (utvecklarna bakom ChatGPT).

Fler utredningar behöver göras för att med säkerhet kunna slå fast vad som skedde när Shajareh Tayyebeh-skolan bombades och om AI hade något med attacken att göra. Men skulle de ovan presenterade uppgifterna visa sig vara sanna så skulle det ligga helt i linje med USA:s (och Israels) historia av krigföring, där det finns ett dokumenterat och systematiskt mönster av militär operationer, attacker och flyganfall mot oskyldiga civila.

Enligt vittnesmål från räddningspersonal och en förälder till ett av de dödade barnen som Middle East Eye tagit del av så bombades flickskolan en andra gång efter det första missilangreppet, vilket ledde till att överlevare från första attacken dödades.

Israel har vid flera tillfällen använt sig av denna taktik med upprepade flyganfall i Libanon och i Gaza. Donald Trump använde sig av samma strategi i attackerna mot civila båtar i karibiska havet utanför Venezuelas kust.

Ett upprepat flyganfall dödade mer än 20 personer på Niloofar-torget i Teheran på kvällen den 1 mars efter att familjer samlats på torget efter att ha brutit fastan under Ramadan.

Hittills har omfattande israeliska och amerikanska flyganfall genomförts mot civil infrastruktur i kriget mot Iran: mot sjukhus, skolor, bostadshus, bensinstationer, parkeringar, parker och idrottsanläggningar.