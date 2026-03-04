Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”

Befälhavare i USA:s militär använder religiös extremism och apokalyptisk kristen retorik för att rättfärdiga kriget mot Iran enligt nya uppgifter. Intresseorganisationen Military Religious Freedom Foundation (MRFF) har mottagit över 200 anmälningar från soldater inom olika grenar av USA:s militär från mer än 50 militärinstallationer, bland annat från marinkåren, flygvapnet och rymdstyrkan.

Enligt en anmälan gjord av en underofficerare som ”när som helst” kan komma att sättas in i militäroperationer mot Iran hade deras befälhavare ”uppmanat oss att säga till våra trupper att detta var ’en del av Guds heliga plan’ och han hänvisade specifikt till flera citat ur Uppenbarelseboken med referenser till Harmagedon och Jesus Kristus nära förestående återkomst”.

”Han [befälhavaren] sa att ’president Trump har utsetts av Jesus att tända signalelden i Iran för att orsaka Harmagedon och markera hans återkomst på jorden’”, står det vidare i anmälan enligt MRFF.

Underofficerarens anmälan lämnades in å 15 soldaters vägnar, däribland elva kristna, en muslim och en jude. Deras namn hålls anonyma för att förhindra eventuella repressalier från USA:s militär.

– Varje gång Israel eller USA är inblandade i krig i Mellanöstern får vi höra detta om kristna nationalister som har tagit över vår regering, och definitivt USA:s militär, säger MRFF:s president Mikey Weinstein till The Guardian och tillägger:

– Medlemmar i militären kan inte riktigt stå upp för sig själva eftersom din militära överordnade inte är din skiftledare på Starbucks.