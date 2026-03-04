Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Religiös extremism

Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”

Fundamentalistisk kristen retorik används av befälhavare i USA:s militär för att med hjälp av bibeln rättfärdiga angreppet mot Iran.
USA:s soldater, som president Donald Trump säger sig vara redo att sätta in i Iran, har fått veta att kriget är en del av ”Guds heliga plan” och ska förbereda Jesus återkomst. Fotograf: Picryl/Public Domain
Publicerad 4 mars 2026 kl 16.57

Befälhavare i USA:s militär använder religiös extremism och apokalyptisk kristen retorik för att rättfärdiga kriget mot Iran enligt nya uppgifter. Intresseorganisationen Military Religious Freedom Foundation (MRFF) har mottagit över 200 anmälningar från soldater inom olika grenar av USA:s militär från mer än 50 militärinstallationer, bland annat från marinkåren, flygvapnet och rymdstyrkan.

Enligt en anmälan gjord av en underofficerare som ”när som helst” kan komma att sättas in i militäroperationer mot Iran hade deras befälhavare ”uppmanat oss att säga till våra trupper att detta var ’en del av Guds heliga plan’ och han hänvisade specifikt till flera citat ur Uppenbarelseboken med referenser till Harmagedon och Jesus Kristus nära förestående återkomst”.

”Han [befälhavaren] sa att ’president Trump har utsetts av Jesus att tända signalelden i Iran för att orsaka Harmagedon och markera hans återkomst på jorden’”, står det vidare i anmälan enligt MRFF.

Underofficerarens anmälan lämnades in å 15 soldaters vägnar, däribland elva kristna, en muslim och en jude. Deras namn hålls anonyma för att förhindra eventuella repressalier från USA:s militär.

– Varje gång Israel eller USA är inblandade i krig i Mellanöstern får vi höra detta om kristna nationalister som har tagit över vår regering, och definitivt USA:s militär, säger MRFF:s president Mikey Weinstein till The Guardian och tillägger:

– Medlemmar i militären kan inte riktigt stå upp för sig själva eftersom din militära överordnade inte är din skiftledare på Starbucks.

Läs även

Utrikes
”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
Utrikes
Hundratals döda efter tre dagar av krig mot Iran
Utrikes
Krigspresidenten Trump går Israels ärenden i Iran

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag