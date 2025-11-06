För många importer hot mot svensk damhockey

Det svenska damlandslaget i ishockey har kämpat i motvind i flera år. Laget halkar efter på den internationella scenen, allt medan förbundet gläds åt att dam- och tjejhockeyn ökar kraftigt i Sverige. Ändå lyfter inte Damkronorna. Varför? En enkel titt i SDHL-statistiken ringar in problemet: när utländska spelare köps in för att ta de centrala…