Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Kommentar

För många importer hot mot svensk damhockey

Med ett år kvar till VM för damer i danska Herning gör damligan SDHL uppehåll för landskamper mot Tjeckien, Schweiz och Finland i Ängelholm.
Damkronorna lyfter inte trots att dam- och tjejhockeyn ökar kraftigt i Sverige. Fotograf: Svenska ishockeyförbundet
Publicerad 6 november 2025 kl 12.00
Det svenska damlandslaget i ishockey har kämpat i motvind i flera år. Laget halkar efter på den internationella scenen, allt medan förbundet gläds åt att dam- och tjejhockeyn ökar kraftigt i Sverige. Ändå lyfter inte Damkronorna. Varför? En enkel titt i SDHL-statistiken ringar in problemet: när utländska spelare köps in för att ta de centrala…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.