Utredning blev liggande i fyra år – därför kunde överklassfamiljerna gå fria

Ett nätverk av välbärgade familjer på Lidingö och i Örgryte har kunnat köpa SAS-biljetter i business class till kraftigt reducerade priser genom att muta en anställd vid en av SAS underleverantörer. Resorna gick till lyxiga destinationer världen över och kostade familjerna bara några tusenlappar – trots att det riktiga priset ibland var över 120.000 kronor.…