Utredning blev liggande i fyra år – därför kunde överklassfamiljerna gå fria
Överklassfamiljerna mutade till sig business class-biljetter till en bråkdel av ordinarie priser. Och när det var dags att utreda eventuella brott hade tiden redan runnit ut på grund av polisens passivitet. Så här slapp överklassfamiljerna undan rättslig prövning.
Fotograf: Genrebild/Montage Proletären
Publicerad 5 februari 2026 kl 13.33
Ett nätverk av välbärgade familjer på Lidingö och i Örgryte har kunnat köpa SAS-biljetter i business class till kraftigt reducerade priser genom att muta en anställd vid en av SAS underleverantörer. Resorna gick till lyxiga destinationer världen över och kostade familjerna bara några tusenlappar – trots att det riktiga priset ibland var över 120.000 kronor.…
