Gaza uppmärksammar 1000 dagar av folkmord: ”Eskalera motståndet”

Palestinska motståndsgrupper släppte igår ett gemensamt uttalande med anledning av att det gått 1.000 dagar sedan Israel inledde sitt folkmordskrig i Gaza. I uttalandet slår de fast palestiniers rätt att göra motstånd och avvisar alla former av utländsk förvaltning av Gazaremsan.

”Det har gått tusen dagar sedan början på det sionistiska folkmordet i Gaza, genomfört med direkt stöd från USA och västerländska regeringar”, står det i uttalandet som The Cradle skrivit om.

”Vi slår fast vårt folks rätt att göra motstånd [mot ockupationen] på alla sätt, och nödvändigheten av att eskalera motståndet på Västbanken, i Jerusalem och på alla våra ockuperade områden. Vi avvisar allt utländskt förmyndarskap över vårt folk och slår fast att förvaltningen av Gazaremsan är en intern angelägenhet”, fortsätter det.

Trots att det sedan oktober 2025 formellt sett rådet ett eldupphör i Gaza fortsätter Israel att döda palestinier varje dag. Mer än 1.000 palestinier har bekräftats dödade sedan ”eldupphöret” trädde i kraft och den humanitära situationen är fortsatt katastrofal.

Införseln av humanitärt bistånd omfattas fortfarande av strikta israeliska restriktioner.

I uttalandet hyllade de palestinska motståndsgrupperna al-Aqsa-flodvågen, som leddes av Hamas al-Qassam-brigader den 7 oktober 2023. De beskriver operationen som en ”naturlig respons” på Israels brott och decennielånga ockupation av Palestina.

Motståndsgrupperna underströk även vikten av starkare arabisk och islamisk enhet för att få slut på folkmordet.

”Den totala förstörelsen i Gazaremsan, orsakad av ockupationen, uppgår till 90 procent”, skriver Gazas mediekontor i ett separat uttalande för att markera 1.000 dagar sedan folkmordet började.

”80 procent av Gazaremsan har hamnat under ockupationens kontroll genom invasion, eldgivning, och fördrivning”, fortsätter det.

Över 2.700 palestinska familjer har fullständigt utplånats. Fler än 6.020 andra familjer har endast en överlevande familjemedlem, enligt Gazas mediekontor.

Den officiella dödssiffran sedan oktober 2023 uppgår till mer än 73.000 palestinier. Flera forskare och medicinska tidskrifter, såsom brittiska The Lancet, menar att det i verkligheten rör sig om hundratusentals dödade.

Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena, sade i en presskonferens i september 2025 att den riktiga siffran kan vara 680.000 dödade, utifrån flera forskares beräkningar.