Ny FN-rapport: Israel dödar medvetet barn

Israeliska militären (IDF) dödar medvetet barn som en del av sin krigföring i Gaza, samtidigt som palestinska barn i fångenskap systematiskt utsätts för sexuellt våld och våldtäkter. Det konstaterar FN:s oberoende internationella undersökningskommission för de ockuperade palestinska territorierna i en omfattande rapport publicerad i tisdags.

– Bevisen visar att palestinska barn avsiktligen varit måltavlor och dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, säger Srinivasan Muralidhar, ordförande i kommissionen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har minst 20.179 palestinska barn dödats och 44.143 barn skadats i Israels krig mot Gaza. Rapporten konstaterar att Israels handlingar, både i Gaza och på Västbanken, utgör ett folkmord mot palestinierna, en slutsats kommissionen kommit fram till även tidigare. Folkmordet har fortsatt även efter vapenvilan som inleddes 2025.

– Genom att rikta in sig på barn attackerar Israel det palestinska folkets möjligheter att existera och bestämma sin egen framtid, fortsätter Srinivasan Muralidhar.

Rapporten, som bygger på en stod mängd källmaterial, intervjuer, vittnesmål och undersökningar, innehåller flera dokumenterade fall där barn, främst unga pojkar, utsatts för ”sexualiserad tortyr”. Även unga flickor har utsatts för sexuella övergrepp.

Dessutom visar rapporten hur IDF medvetet dödat barn genom att bomba bostadsområden, skolor och sjukhus eftersom den israeliska uppfattningen varit att alla i Gaza, även barn, varit medskyldiga till attackerna den 7 oktober 2023.

Flera exempel radas upp på hur Israel medvetet förfalskat uppgifter för att dölja krigsbrott. Det gäller bland annat det uppmärksammade mordet på Hind Rajab och hennes tre syskon i januari 2024, där Israel påstod att inga soldater eller israeliska militärfordon fanns i närheten.

Kommissionen visar att IDF:s påståenden är falska, och att Hind Rajab och hennes syskon sköts av israeliska soldater med ett maskingevär monterat på en Merkava-stridsvagn från ett avstånd på 13-25 meter. Enligt rapporten bör soldaterna därmed tydligt ha sett att det var barn de sköt mot.

I rapporten redogörs också för hur israeliska politiker och soldater vid flera tillfällen själva uppgett att israeliska barn är måltavlor för IDF. Bland annat redogörs för soldaters vittnesmål om att befäl beordrat dem att även skjuta palestinska barn, och att de fått uppfattningen om att de inte behöver bry sig om internationella lagar och att de kommer att skyddas från åtal. Flera israeliska politiker och ministrar har också uppgett att också palestinska barn ska ses som ”terrorister”.

Rapportförfattarna påpekar att de vid tretton tillfällen bett om tillgång till information och uppgifter från israeliska myndigheter, som inte svarat någon av gångerna.

Israeliska företrädare avfärdar rapporten och påstår att kommissionen enbart undersökt israeliska övergrepp. De har dock tidigare även undersökt övergrepp utförda av palestinska motståndsorganisationer i attackerna 7 oktober 2023 i en rapport släppt 2024. De kunde då dokumentera flera fall av krigsbrott och övergrepp mot civila – samtidigt som de inte hittade några bevis för flera av de anklagelserna israeliska myndigheterna riktat mot det palestinska motståndet, som systematiska våldtäkter, halshuggna barn eller barn som skulle ha mördats i ugnar.