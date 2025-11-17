Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Handelsfacket antar uttalande till stöd för Israelbojkott: ”Debatten gav resultat”
Handels kongress ställer sig bakom krav på att Sverige och EU ska avsluta handeln med Israel så länge ockupationen pågår.
Fotograf: Handels/Proletären
Publicerad 17 november 2025 kl 15.38
Med minsta möjliga marginal röstade delegaterna på Handels kongress ned en motion om att Handels skulle verka för en bojkott av Israel. Men den knappa förlusten vändes senare under kongressen till en seger. På fredagmorgonen beslutades på kongressen att anta ett uttalande som innehåller ett krav om en svensk och europeisk handelsbojkott av Israel. Arvid…
