Lista: Politikerna som är kvar i gruppen – och de som gått med efter granskningen

Proletären har tidigare visat att Facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel”, med över 30.000 medlemmar, var fylld med hatkommentarer, terrorhyllningar och rasism mot araber och muslimer. Då var 98 politiker från Tidöpartierna, på både lokal- och riksdagsnivå, med i gruppen. Ett halvår senare är de hatiska och rasistiska kommentarerna kvar – precis som nästan tre fjärdedelar…