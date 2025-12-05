Lås upp hela webbplatsen
Lista: Politikerna som är kvar i gruppen – och de som gått med efter granskningen
Sedan Proletären gjorde sin första granskning av Facebookgruppen "Svenskar som stödjer Israel" har 23 ledande politiker i landet valt att lämna gruppen. Men det finns samtidigt flera riksdagsledamöter som gått med. Här är listan över de som lämnat, stannar kvar och som känt det passande att gå med i gruppen.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 5 december 2025 kl 09.25
Proletären har tidigare visat att Facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel”, med över 30.000 medlemmar, var fylld med hatkommentarer, terrorhyllningar och rasism mot araber och muslimer. Då var 98 politiker från Tidöpartierna, på både lokal- och riksdagsnivå, med i gruppen. Ett halvår senare är de hatiska och rasistiska kommentarerna kvar – precis som nästan tre fjärdedelar…
