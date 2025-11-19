Hellre nazistiska våldsverkare i fängelse än 13-åringar

I tisdags dömdes tre unga män till fängelse för att en kväll ha gått ut och misshandlat folk med utländsk bakgrund. De tre är organiserade i så kallade aktivklubbar, nazistiska slagsmålsklubbar som tränar inför det raskrig de tror ska komma.

I somras avslöjades att migrationsminister Johan Forssells son var aktiv i just en sådan aktivklubb. Hyckleriet kring nyheten om att ministern närt en nazistisk slagskämpe vid sin barm hade inga gränser. Inga medier, med Proletären som undantag, publicerade namnet på ministern. TT gick till och med så långt att de intervjuade Forssell anonymt.

Justitieminister Gunnar Strömmer och statsminister Ulf Kristersson gick ut och försvarade Forssell med att detta kan hända i alla familjer och att det handlade om ett 16-årigt barn. Samtidigt hävdar de att det behövs lagändringar för att slänga 13-åringar i fängelse. Hur ska de ha det egentligen?



Efter att Proletären publicerat namnet kunde övrig media till slut inte längre skydda ministern. Slutligen satte sig Forssell i tv-soffan för att gråta ut och berätta hur jobbig uppståndelsen varit.

Orsaken till den undflyende medierapporteringen och de förlåtande kommentarerna är naturligtvis ministerns hudfärg. Forssell är en vit kristen man och inte en brun muslimsk man.

Vår uppmaning till regeringen är: Skippa snacket om att sätta 13-åringar i fängelse, håll bättre koll på era söner och börja diskutera ett förbud mot nazistisk organisering.