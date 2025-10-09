Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Infrastruktursatsningarna hamnar i kapitalisternas fickor
Först 2050 uppskattar Trafikverket att järnvägsunderhållet inte längre ska vara eftersatt, förutsatt att anslagen ökar.
Enligt planen för järnvägen bedömer Trafikverket att man fram till 2037 endast kommer ta igen tio procent av det så kallade eftersatta underhållet. Fotograf: Wikimedia/David Castor
Publicerad 9 oktober 2025 kl 12.00
När Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans med infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlsson (KD) i tisdags presenterade regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen 2026-2037 gjordes det under stor fanfar, med rubriken ”Historisk satsning – 1.171 miljarder!”. Men låt oss inte vilseledas av sådant gyckel. För det första: Det rör sig i själva verket om ett extra tillskott…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”
- Varför sprider du propaganda, Hynek Pallas?
- Föreläsare på Bokmässan – värvar soldater åt israeliska armén
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier