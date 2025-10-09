Lås upp hela webbplatsen
Infrastruktursatsningarna hamnar i kapitalisternas fickor

Först 2050 uppskattar Trafikverket att järnvägsunderhållet inte längre ska vara eftersatt, förutsatt att anslagen ökar.
Enligt planen för järnvägen bedömer Trafikverket att man fram till 2037 endast kommer ta igen tio procent av det så kallade eftersatta underhållet. Fotograf: Wikimedia/David Castor
Publicerad 9 oktober 2025 kl 12.00
När Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans med infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlsson (KD) i tisdags presenterade regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen 2026-2037 gjordes det under stor fanfar, med rubriken ”Historisk satsning – 1.171 miljarder!”. Men låt oss inte vilseledas av sådant gyckel. För det första: Det rör sig i själva verket om ett extra tillskott…

Gå till hjälpsidorna.