Infrastruktursatsningarna hamnar i kapitalisternas fickor

När Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans med infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlsson (KD) i tisdags presenterade regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen 2026-2037 gjordes det under stor fanfar, med rubriken ”Historisk satsning – 1.171 miljarder!”. Men låt oss inte vilseledas av sådant gyckel. För det första: Det rör sig i själva verket om ett extra tillskott…