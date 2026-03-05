Ingen upprättelse för arbetsplatsernas offer

Förra veckan meddelade Växjö tingsrätt dom i ett mål som handlade om en man i 50-årsåldern som dog i en maskin på en arbetsplats i Markaryd i augusti 2023.

Företagets vd och produktionschef stod åtalade för arbetsmiljöbrott. Arbetet gick ut på att förpacka torv- och trädgårdsprodukter. När ett maskinstopp inträffade hade mannen gått in innanför en säkerhetsgrind för att få igång maskinen och produktionen igen. Där befann han sig plötsligt oskyddad mot rörliga maskindelar: hans huvud klämdes fast mellan ett lyftbord och en metallbalk.

I utredningen efter händelsen framkom att det saknades säkerhetsfunktioner för att bryta strömmen och stoppa maskinen från att komma i rörelse om någon befann sig i närhet av maskindelarna. Det saknades också tillräckliga riskbedömningar för arbetet. I serviceprotokoll och från skyddsronder fanns anmärkningar, bland annat om att dörren hade manipulerats så att den kunde öppnas utan att strömmen bröts.

Domen i tingsrätten: friande. Det gick inte att bevisa exakt hur tillträdet till maskinen hade skett. Mannen hade två dörrar att välja på – eller så klättrade han kanske över ett galler? I det ovissa läget föll åklagarens argument som gick ut på att så kallade ljusbommar skulle ha funnits på en viss plats.

Både vd:n och produktionschefen kunde andas ut. Eftersom det gick att ta sig in till deras farliga maskin på flera sätt kunde ingen hållas ansvarig.

En dag i november 2022 började 19-åriga Agnes sitt arbetspass på ett LSS-boende i Enköping. 45 minuter senare var hon död, knivhuggen till döds av en av de boende, med en kökskniv som hämtats från en olåst låda. Agnes liv slutade i boendets tvättstuga. Hon var ensam på arbetet, vilket hon skulle vara i två timmar.

Mannen som knivhögg henne dömdes till rättspsykiatrisk vård för mordet, men i tingsrätten friades LSS-boendets vd för arbetsmiljöbrott. Detta trots att det enligt åklagaren saknades tillräckliga bedömningar av de risker som fanns i det aktuella arbetet, till exempel riskerna med att arbeta ensam. Tingsrätten kunde konstatera att det förvisso fanns brister i arbetsmiljön. Men det betydde enligt rätten inte att mordet inte hade hänt ändå.

Domen som gällde Agnes liv överklagades och nu väntar avgörande i hovrätten.

Under 2024 anmäldes 40.100 arbetsolyckor med efterföljande sjukfrånvaro, enligt den senaste statistiken. Det var en ökning med två procent mot året innan. Arbetssjukdomarna ökade med 13 procent, med sjukdomar på grund av organisatoriska och sociala brister i arbetsmiljön som en faktor som sticker ut. Den kategorin ökade med hela 30 procent. Förra året förlorade 45 arbetare livet på sina arbetsplatser.

Samtidigt har antalet lagförda arbetsmiljöbrott ökat de senaste åren. Under 2024 lagfördes 132 sådana brott. Det är med andra ord väldigt många fler som kommer undan med att sysselsätta arbetare i bristande, riskfyllda och livsfarliga arbetsmiljöer än som åker dit för det.

Bakom varje siffra finns ett liv: påverkat, förstört eller avslutat. Men upprättelserna för de många sjuka, skadade, döda och anhöriga fortsätter alltjämt lysa med sin frånvaro.

Jenny Bengtsson

Arbetsmiljöinspektör och fackligt aktiv. Fristående skribent.