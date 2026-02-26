Arbetare på LSS-boenden larmar om grövre våld

Det är Kommunal som organiserar personalen på LSS-boendena, den som allt oftare råkar illa ut på sina jobb. LSS-boendena är bostäder med särskild service för människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

– Det är inga små risker vi snackar om, i värsta fall handlar det om liv och död. Min uppfattning är att ensamarbete är mycket vanligare idag än tidigare, säger Kommunals förbundsjurist Olov Östensson till tidningen Kommunalarbetaren (KA).

Det finns gott om exempel på det facket nu slår larm om: det värsta är mordet på 19-åriga Agnes Redlund som i november 2022 blev knivhuggen av en psykiskt sjuk man på ett LSS-boende i Enköping.

Agnes jobbade ensam när hon knivhöggs. Det gjorde också den undersköterska i Färgelanda som i januari 2025 blev huggen i halsen av en boende. En kollega lyckades stoppa blodflödet och kvinnan överlevde.

Också den 25-åriga natt- och ensamarbetande kvinna som utsattes för en strypattack på ett LSS-boende i Helsingborg i januari 2026, överlevde. Hon förlorade medvetandet men räddades tillbaka till livet av en polis.

Enligt KA har det bara under 2025 inträffat 19 grova våldshändelser mot personal som jobbat ensamma: minst tio anställda inom LSS-verksamheten, till exempel på gruppbostäder, utsattes för hot med kniv eller sax på jobbet. Våldet handlar också om slag, stryptag och dödshot, och det är sjätte året i följd som de anställda larmar om ett allt grövre våld.

Enligt Olov Östensson har de kommunala nedskärningarna inom LSS-vården ökat faran för personalen, särskilt för de som på grund av de ekonomiska besparingarna tvingas jobba ensamma. Östensson menar att arbetsgivarna måste börja göra riktiga riskbedömningar:

– En fråga som arbetsgivaren behöver ställa sig: är det farligt med ensamarbete i det här fallet?