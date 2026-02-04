Fyra döda inom loppet av en vecka i arbetsplatsolyckor



Två män i medelåldern omkom i en däckexplosion i Bergvik utanför Söderhamn i tisdags förra veckan. Det finns inga vittnen till olyckan som skedde i ett garage i samband med att ett däck till en hjullastare skulle monteras på fälg och sedan pumpas upp.

Efter den tekniska undersökningen har utredningen om arbetsmiljöbrott lagts ner eftersom de båda männen var egna företagare och ingen arbetsgivare kan ställas till svars.

I söndags omkom en man i 40-årsåldern på ett varv i Landskrona efter att ha klämts under fallande material. Han fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda. Arbetsmomentet är nu pausat tills att polisutredningen av olyckan är klar.

Och i måndags dog en kvinna i 45-årsåldern efter en arbetsplatsolycka i Staffanstorp. Kvinnan krossades när ett ventilationsaggregat med en vikt på närmare 700 kilo föll från en truck.

Sammanlagt fem personer har mist livet i arbetsplatsolyckor i Sverige i år. Fyra ur den inhemska arbetskraften samt en mekaniker anställd av ett polskt företag.

