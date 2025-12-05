Israel klart för Eurovision – minst fyra länder bojkottar

Israel tillåts av EBU att delta i nästa års Eurovision. Trots att det tidigare meddelats att det skulle hållas en omröstning om Israels deltagande under EBU:s medlemsmöte i Geneve hölls ingen sådan under onsdagens möte. Istället hölls en omröstning om regeländringar för att stoppa röstfusk, efter anklagelserna om att Israel röstfuskat i årets tävling.

Det innebär att Israel fortsatt kan delta och att Irland, Spanien och Nederländerna enligt tidigare beslut kommer att bojkotta tävlingen 2026. Även Slovenien har meddelat att de därmed hoppar av nästa års tävling. Belgien och Island har meddelat att de överväger en bojkott.

SVT menar att de inte kommer att bojkotta och säger till Aftonbladet att det krävs att fler länder hoppar av, för ”då ställs tävlingen in av sig själv. Då spelar det ingen roll vad vi säger”.

– Vi har sagt hela tiden att vårt deltagande är villkorat av tre saker. Det ena är att det ska vara en bred politisk uppslutning. Sedan ska det vara så opolitiskt det bara går. Om det blir väldigt politiskt färgat vill vi inte vara med. Sedan ska det vara säkert att genomföra, säger Michael Österlund, chef för programdivisionen på SVT.

Han menar att de regeländringar kring nya röstningsregler som infördes under mötet är nog för att garantera detta och inte är länder, utan programbolag, som tävlar mot varandra i Eurovision. Att delta i samma tävling som Israel skulle därför inte vara ett politiskt ställningstagande.

Österlund kan dock inte säga hur många länder som måste bojkotta för att SVT ska göra det samma.