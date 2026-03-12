Trots USA:s påtryckningar – Italien vägrar avskeda kubanska läkare

USA:s chargé d’affaires till Kuba, Michael Hammer, besökte häromveckan Kalabrien och pressade den syditalienska regionen att göra sig av med 500 kubanska läkare som arbetar på deras sjukhus. Men Kalabriens guvernör, Roberto Occhiuto, vägrade. ”De kubanska läkarna som gör det möjligt för oss att hålla sjukhus och akutmottagningar öppna är fortfarande en nödvändighet för vår…