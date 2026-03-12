Lås upp hela webbplatsen
USA-imperialismen
Trots USA:s påtryckningar – Italien vägrar avskeda kubanska läkare
Kalabriens guvernör slår fast att ”vårdpersonalen som redan arbetar här stannar kvar”, men ger efter när det kommer till att anlita ännu fler kubaner.
Kuba har sedan revolutionen 1959 skickat över 400 000 läkare och sjukvårdsarbetare till 164 olika länder runt om i världen. Fotograf: Kubas hälsoministerium/MINSAP
Publicerad 12 mars 2026 kl 10.58
USA:s chargé d’affaires till Kuba, Michael Hammer, besökte häromveckan Kalabrien och pressade den syditalienska regionen att göra sig av med 500 kubanska läkare som arbetar på deras sjukhus. Men Kalabriens guvernör, Roberto Occhiuto, vägrade. ”De kubanska läkarna som gör det möjligt för oss att hålla sjukhus och akutmottagningar öppna är fortfarande en nödvändighet för vår…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.