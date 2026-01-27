Lås upp hela webbplatsen
Jättedemonstration mot ICE i Minneapolis
Donald Trumps migrationspolis ICE:s närvaro i Minneapolis, som resulterat i två dödsskjutningar de senaste veckorna, har inte tagits emot väl av invånarna i staden.
– Jag tror att de gjort samma misstag som USA:s regering har gjort över hela världen, att de inte insett att ett ockuperat folk alltid kommer göra motstånd, säger den fackliga aktivisten Cherrene Horazuk.
Tiotusentals demonstrerade i Minneapolis mot migrationspolisen ICE:s närvaro i staden. Fotograf: Brad Sigal
Publicerad 27 januari 2026 kl 13.18
Så många som hundra tusen personer gick ut på gatan i Minneapolis i fredags, för att kräva att migrationspolisen ICE lämnar staden. Dagen efter demonstrationen, då också hundratals småföretag stängde ner sin verksamhet i en informell generalstrejk, sköts den 37-årige sjuksköterskan Alex Pretti ihjäl av ICE-agenter – bara två veckor efter att trebarnsmamman Renee Good,…
