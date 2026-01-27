Jättedemonstration mot ICE i Minneapolis

Donald Trumps migrationspolis ICE:s närvaro i Minneapolis, som resulterat i två dödsskjutningar de senaste veckorna, har inte tagits emot väl av invånarna i staden.

– Jag tror att de gjort samma misstag som USA:s regering har gjort över hela världen, att de inte insett att ett ockuperat folk alltid kommer göra motstånd, säger den fackliga aktivisten Cherrene Horazuk.