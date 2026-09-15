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Motståndsaxeln
Jemens huthirebeller tar kontroll över ”Tårarnas port” efter blixtoffensiv
Den militära operationen längs rödahavskusten har tvingat tillbaka saudistödda styrkor och gett Huthirörelsen full kontroll över Bab el-Mandeb-sundet, där 12 procent av all global handel passerar.
Medlemmar ur Ansar Allah under den senaste veckans strider med Saudistödda styrkor. Fotograf: Skärmdump/Yemen Government Media Office
Publicerad 15 september 2026 kl 16.31
I slutet på förra veckan tog Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen, kontroll över flera öar och kuststäder längs Röda havet efter dagar av intensiva strider i bergsområdena i västra Jemen. Ansar Allah tvingade tillbaka saudistödda styrkor och intog under torsdagen hamnstaden Mokha. På mindre än ett dygn lyckades Ansar Allah ta kontroll över mer än…
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