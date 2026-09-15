Jemens huthirebeller tar kontroll över ”Tårarnas port” efter blixtoffensiv

I slutet på förra veckan tog Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen, kontroll över flera öar och kuststäder längs Röda havet efter dagar av intensiva strider i bergsområdena i västra Jemen. Ansar Allah tvingade tillbaka saudistödda styrkor och intog under torsdagen hamnstaden Mokha. På mindre än ett dygn lyckades Ansar Allah ta kontroll över mer än…