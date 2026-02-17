Jo, Jacob Wallenberg, vi är redo för fred

– Jag tror att de flesta av oss inte är redo för en potentiell fred och allt som kommer med den.

Orden är Jacob Wallenbergs, uttalade på den finsk-svenska konferensen Hanalys förra veckan, där också bland andra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard medverkade.

Förmodligen har han också helt rätt, men man ska komma ihåg att när Jacob Wallenberg talar om ”oss”, är inte vi andra vanliga dödliga inräknade.

Det är kapitalisterna som tjänar pengar på kriget, och den korrupta politiska eliten, som inte är redo. För vapenkapitalet, och i sammanhanget specifikt det Wallenbergkontrollerade Saab, är fred i Ukraina en hotande katastrof.

Rekordvinsterna de senaste åren och den blomstrande orderingången riskerar att sjunka. Samtidigt som ”legitima frågor om var pengarna ska läggas istället” skulle börja ställas, som Jacob Wallenberg själv uttryckte det i samtalet i Helsingfors.

Kapitalisterna och våra styrande politiker är inte redo. Men när Rysslands invasion av Ukraina fyller fyra år den 24 februari är de allra flesta av oss andra vanliga människor redo för fred – inte minst ukrainarna själva.

I en Gallupundersökning som genomfördes i juli förra året uppgav 69 procent av de svarande att de vill se ett förhandlat slut på kriget så fort som möjligt, jämfört med 24 procent som vill fortsätta kriga till seger över Ryssland.

Det är i det närmaste motsatta siffror i förhållande till när kriget nyss brutit ut 2022. Då uppgav 73 procent att de ville fortsätta kriga till seger, och bara 22 procent ville söka en förhandlingslösning.

Det är inte konstigt att de krigströtta ukrainarna vill få slut på det meningslösa dödandet. På att skicka de allt mindre motiverade unga männen – varav många hellre flyr landet – till köttkvarnen vid fronten.

De dör i tusental i ett krig som aldrig hade behövt bryta ut, om Natoländerna bara gått med på att diskutera europeisk säkerhet med Ryssland istället för att hårdnackat driva på för att också Ukraina skulle bli Natomedlem – vilket efter fyra år av krig ändå inte kommer att hända.

Och det är som sagt inte konstigt att vapentillverkarna vill att kriget fortsätter.

Det är inte heller första gången Wallenberg är i Finland för att förbättra orderingången för Saab. Inför Sveriges och Finlands framskyndade ansökan om att gå med i Nato – utan att medborgarna fick tycka till i en folkomröstning – åkte Jacob Wallenberg tillsammans med bland andra dåvarande finansministern Mikael Damberg till Helsingfors och tryckte på för ett Natomedlemskap.

Så blev det också. Idag är Sverige formellt inlemmat i USA:s krigsmaskin, och har upplåtit 17 svenska militärbaser till Natobossen USA genom DCA-avtalet med samma land – samtidigt som Natos allt galnare högste chef hotar med att invadera en Natoallierad om Danmark inte ger upp Grönland till USA.

Wallenbergarna och etablissemangspolitikerna oroar sig för fred. Men det är kriget som varit en katastrof, även för den svenska och europeiska arbetarklassen som fått se miljarder och miljarder gå till vapen och krig istället för till livsviktig välfärd.

Nej, Jacob Wallenberg och hans likar är inte redo för ”legitima frågor om var pengarna ska läggas istället”. Men det är vi andra. Låt det äntligen bli fred i Ukraina.