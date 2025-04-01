Kanafani nyutgiven på svenska

Bokförlaget Tranan har gett ut Tillbaka till Haifa och andra berättelser om Palestina, en bok med tre berättelser av palestiniern Ghassan Kanafani (1936-1972). Det är en viktig kulturell och politisk insats. Hittills hade bara två verk av Ghassan Kanafani kommit ut på svenska, Män i Solen (1975) och Den lilla lyktan (2019). Kanafani var medlem i marxistiska PFLP, Folkfronten för…