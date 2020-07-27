Lås upp hela webbplatsen
Miljö och klimat
Koldioxidutsläppen hotar näringskedjan i havet
Utan havets förmåga att lagra värme och absorbera koldioxid hade jordens medeltemperatur varit flera grader högre.
Koldioxid försurar havet och riskerar att rubba ekosystemen i dem. Fotograf: Diego Delso/Wikimedia
Publicerad 10 oktober 2025 kl 16.00
Havet har blivit så surt att det börjat påverka skalen hos skalbildande organismer i havet. En mycket oroande nyhet för alla som någorlunda har förstått hur viktiga havet och skogarna är för att hålla klimatet stabilt och för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Problemet är att koldioxiden bildar frätande kolsyra när den tas upp av…
