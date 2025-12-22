Lås upp hela webbplatsen
Recension
Kollektiv medmänsklighet i Sjöbergen
Det speciella området vid Älvsborgsbrons södra fäste i Sandarna har fått en bok.
Fotograf: Wikketi/Wikimedia
Publicerad 22 december 2025 kl 14.00
Långt ifrån alla göteborgare känner till koloniområdet Sjöbergen men alla som gör det är, skulle jag vilja påstå, påverkade av det. Påverkade för att området vid Älvsborgsbrons södra fäste i Sandarna, är så alldeles speciellt. Området har nu blivit en bok – Alla tiders Sjöbergen, av Anna Lena Ringarp och P-O Afredsson. Själv kom jag för första gången i kontakt…
