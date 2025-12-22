Kollektiv medmänsklighet i Sjöbergen

Långt ifrån alla göteborgare känner till koloniområdet Sjöbergen men alla som gör det är, skulle jag vilja påstå, påverkade av det. Påverkade för att området vid Älvsborgsbrons södra fäste i Sandarna, är så alldeles speciellt. Området har nu blivit en bok – Alla tiders Sjöbergen, av Anna Lena Ringarp och P-O Afredsson. Själv kom jag för första gången i kontakt…