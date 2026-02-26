Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Taxiveteran slutar efter 46 år – avtackad med t-shirt

När Hasse Johansson tackade för sig efter 46 år som taxiförare, ville Stockholm Taxi naturligtvis vara med om en avskedsgåva. En T-tröja med bolagets logga. I storlek S.
– Den fick barnbarnet, säger Hasse.
Taxi Stockholm, som omsätter 1,5 miljarder kronor per år, gav Hasse Johansson en t-shirt i storlek small när han slutade efter 46 år som taxiförare. Fotograf: Proletären/Privat
Publicerad 26 februari 2026 kl 08.00
Hasse Johansson i Stockholm är en veteran i taxibranschen. I 46 år har han kört både kreti och pleti. Några passagerare står ut: 1979 körde han Lars-Inge Svartenbrandt och Benny Lilja som just rånat postkontoret på Döbelnsgatan i Stockholm. De hade rånbytet med sig i bilen. I februari 1986 stod han vid ett rödljus på…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.