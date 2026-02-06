Lås upp hela webbplatsen
Länsstyrelsen i Norrbotten utreds för korruption – kan ha mörkat 200 miljöbrott

Länsstyrelsen i Norrbotten misstänks ha systematiskt låtit bli att polisanmäla 200 miljöbrott, främst kopplade till företagen LKAB, SSAB och Boliden minerals.
LKAB anmälde att två miljoner liter dieselolja läckt ut, men händelsen polisanmäldes inte av Länsstyrelsen i Norrbotten förrän två år senare. Fotograf: G. Rúnar Gudmundsson
Publicerad 6 februari 2026 kl 15.14
På Länsstyrelsen i Norrbotten pågår nu en utredning om tjänstefel ledd av en åklagare på Riksenheten mot korruption. Detta sedan det uppdagats att 200 misstänkta miljöbrott kopplade till tre stora företag, LKAB, SSAB och Boliden Mineral, mörkats av myndigheten enligt TV4 nyheterna. Hösten 2021 upptäckte LKAB att det läckt ut nästan två miljoner liter dieselolja…

