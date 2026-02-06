Länsstyrelsen i Norrbotten utreds för korruption – kan ha mörkat 200 miljöbrott

På Länsstyrelsen i Norrbotten pågår nu en utredning om tjänstefel ledd av en åklagare på Riksenheten mot korruption. Detta sedan det uppdagats att 200 misstänkta miljöbrott kopplade till tre stora företag, LKAB, SSAB och Boliden Mineral, mörkats av myndigheten enligt TV4 nyheterna. Hösten 2021 upptäckte LKAB att det läckt ut nästan två miljoner liter dieselolja…