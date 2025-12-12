Bemanningsanställd sades upp – efter mordet på ambulanssjuksköterska

Lördagen den 20 september arbetade Jimmie Prahl på akuten på Hudiksvalls sjukhus när en kollega, ambulanssjuksköterskan Helena Löfgren, dödades i tjänsten på uppdrag i Harmånger. Efteråt pratade Jimmie Prahl med journalister om händelsen och om att han ville att säkerheten för ambulanspersonal skulle förbättras. Nu har han sagts upp från jobbet, enligt honom själv på…