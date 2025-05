Lista: Miljardärsfamiljerna som kontrollerar Sverige

1987 publicerade tidningen Forbes sin första redovisning av antalet dollarmiljardärer i världen. Då hade Sverige endast två personer med på listan – Tetra Pak-ägarna Hans and Gad Rausing.

Sedan dess har nyliberalismen sköljt över Sverige och styrande politiker har avskaffat såväl arvsskatt som fastighetsskatt, gåvoskatt och värnskatt.

Idag har Sverige inte mindre än 45 dollarmiljardärer med på Forbes lista – vilket är fler än länder som Schweiz, Spanien och Japan.

Deras sammanlagda förmögenhet är cirka 1.870 miljarder kronor. Det är tre gånger så mycket som den totala inkomstskatt som betalades in till Sveriges 290 kommuner under 2023. Eller: Samtliga förvärvsarbetande svenskar skulle kunna strunta i att betala kommunal inkomstskatt i tre år om dessa 45 personer gav upp sin förmögenhet till statskassan.

Per capita har Sverige fler dollarmiljardärer än både USA, Kina och Ryssland.

Proletären listar här de tio rikaste familjerna och personerna i Sverige, som finns med på Forbes lista över dollarmiljardärer.

Familjen Rausing – 324,6 miljarder

Bara under 2024, då stora delar av den svenska befolkningen tampats med stigande matpriser och höga bankräntor, har syskonen Finn, Kirsten och Jörn Rausing ökat sin förmögenhet med 30 miljarder, vardera. Denna ökning kommer från syskonens kontroll över Tetra Pak-koncernen som omsätter strax under 170 miljarder kronor varje år.

Precis som nästan alla andra företag som ägs av miljardärerna på Forbes lista så har Alfa Laval gjort ”rekordvinster och rekordhöga intäkter”, enligt bolagets årsrapport. Samtidigt hamnar allt fler svenskar hos Kronofogden för att de inte har råd att betala sina räkningar.

Det svenskbaserade dotterbolaget Alfa Laval ökade exempelvis sin omsättning med 22 procent till 63 miljarder och ökade vinsten med 40 procent till 9,3 miljarder kronor. Moderbolaget som kontrollerar koncernen är baserat i Schweiz.

Finn Rausing är den enda i familjen som är bosatt i Sverige och god för 108,2 miljarder kronor, enligt Forbes.

Familjen verkar ha problem med asbest. I Alfa Lavals årsrapport nämner bolaget nämligen i förbifarten att Alfa Laval är involverade i hela 427 ”asbestrelaterade mål”. Stämningar som bolaget menar är helt ”grundlösa” och att de ”avser att kraftfullt bestrida varje krav”.

Detta är inte första gången som familjen Rausing är involverade i stämningar kring asbest. År 2002 var Alfa Laval motpart i 68 asbestrelaterade stämningar. Bolagets dåvarande vd, Sigge Haraldsson, vägrade då svara på om Alfa Laval ens använt asbest inom sin produktion.

Något som fick en tidigare anställd att reagera i en intervju med Dagens Industri.

– Som tidigare anställd i Alfa Laval vet jag att i samtliga separatorer sålda av Alfa Laval tidigare innehöll bromsbelägg med asbest, sa den före detta anställde.



– Det är patetiskt att läsa att Alfa Lavals vd inte har en aning om detta.

Den enda av de tre syskonen som fortfarande bor kvar i Sverige är Finn Rausing som är skriven på Strandvägen 53 i Stockholm. Resterande delar av familjen flyttade till Storbritannien under 1980-talet.

2015 visade läckta dokument från storbanken HSBC att delar av familjen Rausing smitit från skatteinbetalningar på sina förmögenheter.

Sigrid Rausing (kusin till Finn Rausing) hävdade, trots att hon bott i England i över 30 år, att hon fortfarande hade en ”stark anknytning till Sverige”. Därmed slapp hon betala skatt på förmögenheten som fanns på schweiziska bankkonton.

Samtidigt har Sigrid Rausing själv hävdat att personer som inte gör något med sitt kapital, utan bara vill få det att föröka sig, lider av en mental sjukdom.

Familjen Persson – 264 miljarder

Familjen Perssons stamfader Erling Persson expanderade sin klädbutik Hennes till det klädimperium vi idag känner till som H&M – nu värderat till strax under 200 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Länge var Erling Perssons son Stefan Persson högsta hönset i H&M men för ett par år sedan lämnade han över ordförandeklubban till sin son Karl-Johan Persson. I familjen ingår också Stefan Perssons två andra barn, Tom Persson och Charlotte Söderström, samt syster Lottie Tham och barn, också delägare i H&M.

Samtliga barn till Stefan Persson har gått på privatskolan Enskilda Gymnasiet där bland annat kungabarnen, systrarna Schörling och Fredrik Lundbergs döttrar också avlagt sin examen.

Men detta är inte den enda kopplingen mellan familjen Persson och svenska privatskolor. I mars 2025 tillträdde Stefan Persson som styrelseledamot i bolaget som äger och förvaltar fastigheterna där privatskolan Viktor Rydberg huserar.

Stefan Persson bor på godset Ramsbury i Storbritannien, som likt Sverige inte har någon förmögenhetsskatt. I början av 2000-talet köpte han den närliggande byn Linkenholt 289 miljoner kronor – ja, hela byn!

I familjen Perssons ägarsfär finns också Kivra, MatHem.se, Mindler, Investor, Sandvik och rättigheterna till Lilla Spöket Laban.

I det svenskregistrerade bolaget Ramsbury Invest fanns det, per den sista december 2023, inte mindre än 100 miljarder kronor i ackumulerat kapital. Pengar som familjen alltså kan plocka ut när som helst.

Stefan Persson är rikast i familjen Persson (och i Sverige) och är god för 188,1 miljarder kronor, enligt Forbes.

Familjen Persson äger också stora delar av Fågelbrolandet på Värmdö. Bland annat en golfklubb, en stor del närliggande mark och fastigheten Malma Gård som Stefan Persson köpte för 47 miljoner kronor. I och med detta köp blev familjen grannar med kronprinsessan Victoria – som för övrig är gudmor till ett av Karl-Johan Perssons barn.

Genom åren har H&M blivit anklagat för bland annat skattefiffel, barnarbete och inhumana arbetsförhållanden genom sin exploatering av arbetare i länder som Bangladesh, Kambodja och Burma.

Senast 2023 rapporterade en brittisk människorättsorganisation att H&M använt sig av tvingad övertid, inhumana arbetsförhållanden, olovligt avsked, lönereducering och lönestöd. Något som H&M förnekar.

– Att vara förmögen är ett enormt privilegium. Att säga att pengar inte spelar någon roll är närmast ett hån mot dem som inte har några. Jag är väldigt tacksam för det jag har, den ekonomiska friheten är en gåva. Men med den kommer också ett ansvar, menade Stefan Persson i intervju med tidningen Entreprenören.

Familjen Persson har, precis som många andra miljardärer i Sverige, investerat stora delar av sin förmögenhet i fastigheter, via bolaget Ramsbury Properties, och äger flera skyskrapor i centrala Stockholm.

Genom åren har familjen Persson ökat sitt aktieinnehav i H&M, som nu uppgår till 62,9 procent, vilket har lett till spekulationer om huruvida familjen planerar att avnotera bolaget från börsen. Något som skulle innebära en ännu sämre transparens kring bolagets affärsverksamhet runt om i världen – både när det kommer till granskningar av bolagets skatteinbetalning samt arbetarnas förhållanden.

Det finns ingen känd adress i Sverige för någon i familjen och samtliga har skyddad identitet. Den enda privatbostaden som går att knyta till familjen Persson är den så kallade Villa Josephson i Diplomatstaden, som köptes av familjen år 2015 för 135 miljoner kronor.

Familjen Douglas – 165,9 miljarder

I och med greve Gustaf Douglas, och tillika moderata styrelsemedlemmen, bortgång 2023 har sönerna Eric och Carl seglat in på listan av över de rikaste personerna i Sverige. På Forbes lista finns även Gustaf Douglas änka – Elisabeth Douglas – som är god för inte mindre än 22,3 miljarder kronor.

När fadern gick bort blev det också uppenbart att familjen inte var särskilt intresserad av att lämna något av arvet till Gustafs bror, eller dennes barn:

“Det är vår vilja att Gustafs bror Philip Douglas och hans bröstarvingar inte ska komma ifråga att ta arv efter oss.”

Ätten Douglas anor sträcker sig tillbaka till 1600-talet då deras stamfader Philip Douglas kom till Sverige efter att blivit utlovad titeln friherre. Inne i Vreta Klosters kyrka finns familjens gravkapell där flera generationer Douglas ligger begravda.

1663 reste man ett gravkor till familjen Douglas på Vreta klosters södra sida.

Familjens huvudbolag Latour har ett vinstutdelningsmål på 40-60 procent och ett minimikrav på 10 procents tillväxt varje år. Bolagets värde uppgick år 2023 till 126 miljarder kronor.

Sedan Latours lansering på Stockholmsbörsen 1985 har totalavkastningen för en investering ökat med 292.000 procent. Under samma tidsperiod har en industriarbetares lön ökat med 174 procent.

Enbart vinsten under 2023 blev 6,6 miljarder och bolaget gör ett ”rekordår i en osäker omvärld”, skriver Johan Hjertonsson, vd för Latour – efter att han svarat på första frågan i hela årsrapporten: ”Vad har Gustaf Douglas betytt för dig?”

Familjen Douglas har investerat en stor del av sina pengar i fastigheter och äger ett tiotal flervåningshus i centrala Stockholm. De är också en av Sveriges största markägare – bland annat genom 37.000 hektar i Boxholm.

Carl Douglas är mycket intresserad av dykning och äger bolaget Deep Sea Production som producerar filmer och artiklar om djuphavsdykning och undervattensutforskning.

Deep Sea Production har producerat filmen ”De tömde våra hav” som handlar om det utarmade fiskebeståndet längs Europas kustremsor, där marknadskrafterna slagit ut den småskaliga fiskenäringen genom att tillåta industrifartyg tråla botten för att öka sina kvoter och vinstmarginaler.

Själv nyttjar Carl Douglas gärna marknadskrafterna. Hans eget bolag, Latour, ökade sin egen vinstmarginal från 10 till 15 procent under 2023.

”Av den enkla anledningen att ett mål skall vara en utmaning, något att sträva efter”, skriver bolagets vd, Johan Hjertonsson i årsrapporten.

Carl Douglas är skriven på Rydboholms slott och sitter i styrelsen för bland annat Assa Abloy. Erik Douglas är skriven på Nybrogatan 12 i Stockholm och sitter i styrelsen för Fagerhult Group och Sparbössan fastigheter. Elisabeth Douglas är skriven på Rydboholms slott.

Familjen Lundberg – 126,5 miljarder

Fredrik Lundberg påbörjade sin resa i fastighetsbranschen och är nu en klassisk industrimagnat. Under 2023 ökade hans förmögenhet med hela 40 procent, och även om 2024 inneburit en liten tillbakagång så ligger familjens förmögenhet fortfarande på över 100 miljarder svenska kronor.

Hans döttrar är Katarina Martinson och Louise Lindh som växte upp i Schweiz, dit familjen flyttade på grund av skatteskäl. Familjen flyttade dock hem igen så att döttrarna skulle kunna gå på den privata elitskolan Enskilda Gymnasiet, där bland andra systrarna Schörling, Karl-Johan Persson, kungabarnen och Anna Kinberg Batra (M) avlagt sin examen.

När Katarina Martinson år 2017 köpte ett townhouse på Östermalm för 125 miljoner ville hon byta ut fasadens takkupor. Eftersom fastigheten ansågs vara av ”högt kulturhistoriskt värde”, så fick hon nej av stadsbyggnadskontoret. Då valde Martinsson att personligen ringa upp politiker i stadsbyggnadsnämnden, samt bokade in ett regelrätt möte med en av ledamöterna. Efter detta fick Katarina Martinsson grönt ljus för sina renoveringar.

Hennes syster, Louise Lindh, menar att familjens miljarder inte ger dem någon särskild makt i samhället.

– Makt? Jag är allergisk mot det ordet. Vi gör stora investeringar och har ett stort ansvar. Det handlar inte om makt, sa hon i en intervju med Norrköpings tidningar.

Genom sitt bolag Fastighets AB L E Lundberg hyr man ur hyreslägenheter till över 7000 hyresgäster i landet. I samma årsrapport är familjen Lundberg öppna med vilken typ av bostadspolitik de vill ha:

”En viktig förutsättning för att få igång nya byggprojekt är att införa fri hyressättning inom nyproduktion”, skriver Louise Lindh, som vid tidpunkten var vd för företaget.

I nästan stycke uppmanar hon den borgerliga regeringen att slopa systemet med presumtionshyror och kräver till och med att en dom i Hovrätten ska ändras på grund av familjens intresse i bostadspolitiken.

”Hovrättsdomen som införde ett tak på hyresutvecklingen för nybyggda hyresrätter med presumtionshyror på halva den årliga hyreshöjningen måste bort.”

Fredrik Lundberg är skriven på Strandvägen 13 på Djursholm, Katarina Martinson på Tysta gatan 12 i Stockholm och Louise Lindh på Lovisgatan 2 i Stockholm.

Antonia Ax:son Johnson med familj – 121,4 miljarder

Familjen Ax:on Johnson överhuvud är Antonia Ax:on Johnson. Hon var tidigare gift med greve Nils Mörner och har fyra barn – där dottern Caroline Berg väntas ta över stafettpinnen och bli den femte generationen att leda familjekoncernen.

Antonia Ax:on Johnson har studerat i Cambridge och föder på fritiden upp ”högintressanta hingstar” som totalt ”betjänade” 1.300 ston på Lövsta Stuteri, enligt familjens årsrapport år 2023 för stuteriet.

Under 2023, då matinflationen var som värst, konstaterar familjens bolag – som alltså äger både Willys, Hemköp, City Gross och Tempo:

”2023 präglades av en tuffare konjunktur och fortsatt hög inflation där koncernen gör ett justerat resultat i linje med föregående år där de stora bolagen i koncernen gjorde nya rekordresultat.”

Familjen äger också investmentbolaget Nordstjerna, där Viveca ”Vicky” Ax:son Johnson, kusin till Antonia, är ordförande.

Familjens grepp om det svenska samhället handlar inte bara om matvarukedjor. De har också sakta men säkert letat sig in i media och startat olika tankesmedjor.

Viveca ”Vicky” Ax:son Johnson sitter till exempel med i styrelsen för tidningen Fokus och varje år arrangerar familjen det så kallade Engelbergsseminariet, vars syfte är att uppmärksamma ”utmaningar mot den liberala demokratin och den regelstyrda världsordningen”, enligt Nordenstjernas årsrapport.

Familjen Ax:son Johnson har expanderat sin affärsverksamhet som nu innefattar energi-, fastighet-, vård-, industri- och matvarubranschen.

Med sin förmögenhet finansierar de också ett forskningsprojekt i Oxford vars uppgift är att utveckla och analysera ”nordisk-baltisk säkerhet”. Samtidigt kan det nämnas att familjen Johnson, via sitt bolag Axel Johnson International AB, producerar varor åt försvarsindustrin. Årsrapporten specificerar dock inte i vilket land.

Familjen Ax:son Johnson äger också filmbolaget Axess, som producerar filmer och tv-serier. Några titlar värda att nämna är: ”150 år av näringsfrihet”, ”Att lära av historien” med Peter Robinson – talskrivare åt Ronald Reagan och ”Går det att styra staten?” med den svenska moderate politikern H.G. Wessberg.

Precis som många andra miljardärer på denna lista har Ax:son Johnsson också investerat sin förmögenhet i fastigheter och hyr bland annat ut sina lokaler till det skandalomsusade Boston Consulting Group som fått kritik för sin hantering av Nya Karolinska-projektet.

Antonia Ax:son Johnson är skriven på Lövsta 1, Upplands Väsby.

Systrarna Schörling – 115,4 miljarder

Systrarna Märta och Sofia Schörling ärvde sin förmögenhet när deras far och före detta vd:n för Securitas, Melker Schörling, gick bort.

Precis som systrarna Lundberg har Märta och Sofia Schörling gått på elitskolan Enskilda Gymnasiet i Stockholm där de bland annat lärde känna kungabarnen.

Bara under 2023 gjorde Melker Schörling AB en vinst på 15,8 miljarder kronor och inne i bolaget fanns det, per den sista december 2023, en samlad vinst på inte mindre än 120 miljarder kronor. Pengar som alltså inte är av spekulativt värde utan som går att plocka ut när som helst.

Familjen äger även Edeby Gård, strax utanför Nyköping, som år 2017 värderades till 120 miljoner kronor. Vid denna tidpunkt var gården en av de dyraste herrgårdarna i hela Sverige.

Märta och Sofia Schörling är god för 57,7 miljarder, vardera.

Förra årets passiva inkomst för Märta Schörlings, via sitt bolag MÄSCH AB, uppgick till 335 miljoner kronor, per år. I Sofia Schörlings privata bolag finns en passiv inkomst på 345 miljoner kronor, per år.

Sofia Schörling Högberg har skyddad identitet. Märta Schörling Andrén bor granne med miljardären Finn Rausing på Strandvägen 37.

Martin Lorentzon – 115,3 miljarder

Martin Lorentzon har ackumulerat sina miljarder via sitt ägande i Spotify, som idag är värderat till flera hundra miljarder kronor – trots att bolaget gått med förlust ända fram till 2024.

Under 2024 har Lorentzon nästan fördubblat sin förmögenhet. Och när Spotify-aktien stod som högst valde Lorentzon att sälja av aktier till ett värde för 5,6 miljarder kronor.

Han gör sällan intervjuer med media och driver riskkapitalfonden Cervantes Capital, vars ägande består av medelstora företag runt om i världen.

– Ibland hoppas jag att jag betalar riktigt mycket skatt det här året så att jag blir av med skuldkänslorna. Jante sitter hårt i en, att man inte ska sticka ut och ta ut svängarna. Det har fostrat mig. Och det är nog bra på många sätt, att man blir ödmjuk och håller en låg profil, säger han till Borås tidning.

Lorentzons äger cirka 20 miljoner aktier i Spotify, vilket motsvarar 9,9 procent av den totala aktiestocken. De förvaltas via ett holdingbolag på Cypern – Rosello AB.

Han har skyddad identitet, bor på Östermalm och inget bolagsengagemang i Sverige utöver Spotify.

Carl Bennet – 107,2 miljarder

Carl Bennet kommer från en adelsfamilj vars anor sträcker sig tillbaka till Gustav II Adolfs regenttid. Bennets pappa var godsherre och familjens stamfader är Jakob Bennet, som adlades på 1600-talet.

Hans karriär började på Electrolux i Alingsås 1982 och precis som Melker Schörling och Gustaf Douglas började Bennets förmögenhet att växa ordentligt i mitten av 80-talet d kreditmarknadeni Sverige avreglerades vilket öppnade upp för spekulationsekonomin.

Via investeringsbolaget Carl Bennet AB omsätter han 80 miljarder varje år och gjorde en vinst, innan skatt, på cirka 16 miljarder kronor varav 8,7 miljarder delades ut till aktieägarna. Bara under 2023 ökade bolagets värde med 28,6 procent.

Denna utveckling bleknar dock i jämförelse med Bennets förmögenhetsutveckling under pandemin då den växte från 28 miljarder till 82 miljarder, enligt Forbes. Mycket tack vare Bennets ägande av Getinge som producerar medicinsk utrustning.

– Det är inte bra när klyftorna ökar. Men om du tittar på min förmögenhet så är den teoretisk och den har skett i områden som har stått pandemin nära. Vi tillverkar produkter som räddar liv och det har omvärlden värderat högt, sa Carl Bennet, till SVT.

Under början av 2000-talet sympatiserade Bennet med Socialdemokraterna och 2005 talade han till och med på partiets 1 maj-firande.

– Jag blev tillfrågad av facket. Det var naturligt vid det tillfället, men inget uttryck för någon partitillhörighet. Jag är politiskt obunden i mittfåran, med en humanistisk och liberal grundsyn, sa han till Expressen.

Men när det kommer till reformer som inkräktar på hans förmögenhet och ackumulation är han inte lika humanistisk. Detta framkom då Vänsterpartiet, under Lars Ohlys partiledarskap, ville införa förmögenhetsskatt och en beskattning på aktiehandel.

– Detta är bara ett exempel på Vänsterpartiets tillväxthämmande politik som hotar oppositionens trovärdighet.

Hans styvson Dan Frohm väntas ta över hans imperium när Bennet själv träder tillbaka från styrelseposterna.

Carl Bennet är skriven på Brantgatan 9, Västra Frölunda.

Daniel Ek – 78,9 miljarder

Precis som Martin Lorentzon har Daniel Ek ackumulerat sina miljarder via sitt ägande i Spotify, ett bolag som gått med förlust varje år, från dess lansering ända fram till 2024.

Via hans holdingbolag på Cypern äger han 12,3 miljoner aktier i bolaget, vilket motsvarar 6,1 procent av alla aktier. Ett innehav som värderas till 82 miljarder kronor. Under 2024 sålde han av aktier till ett värde av 4,9 miljarder kronor.

Utöver sitt aktieinnehav i Spotify har Daniel Ek investerat i bolaget Neko Health, som utvecklar kroppsskanningsutrustning för att upptäcka sjukdomar så som diabetes och hudcancer. I slutet av 2023 hade bolaget nästan 800 miljoner i ackumulerat kapital.

Mer än 10.000 personer står på väntelistan för att använda företagets nya skanningsteknik som bara finns tillgänglig i Stockholm och London. Bolaget driver också den privata vårdcentralen Atrium på Kungsholmen i Stockholm.

En som inte är imponerad av Eks kroppsscanning, som kostar varje patient närmare 3000 kronor, är Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin och ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och i Läkarförbundets digitaliseringsråd.

– När två individer utan medicinsk kompetens landar i det att det går att inspektera kroppar på samma sätt som bilar… Då tycker jag att de gör bort sig lite. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem, säger Marina Tuutma till Svenska Dagbladet.

Daniel Ek äger halvön Gamla Djursholm som han köpte för närmare 500 miljoner kronor, enligt Expressen, samt en villa i Marbella som kostade 300 miljoner kronor. De senaste åren har han lagt nästan en hel miljard på att renovera, riva och bygga om sina fastigheter.

2019 rapporterade Expressen att Daniel Ek köpt ett hus på Djursholm för 65 miljoner kronor. Troligtvis handlar detta om Heimdalsvägen 2 – eftersom denna adress återkommer i en domstolsstämning kring en fastighet som Daniel Ek är medpart i. Huset på adressen är också borttaget från Google Maps.

Hans svenska investmentbolag Antheia Investment är baserat i Helsingborg, men dess ägarbolag är skrivet på Cypern. Daniel Ek har skyddad identitet och gör väldigt sällan intervjuer med media.

Frederik Paulsen – 61,7 miljarder

Sedan 2006 är miljardären Frederik Paulsen bofast i Schweiz. Hans pappa startade läkemedelsbolaget Ferring på 50-talet och under 80-talet tog Fredrik Paulsen över rodret.

När han fyllde 50 lämnade han vd-posten på Ferring och började istället ägna sig åt bergsklättring, djuphavsdykning och olika forskningsprojekt.

Förmögenheten har möjliggjort ett äventyrsliv och Frederik Paulsen är den enda personen i världen som besökt jordens åtta magnetiska poler. Han äger också den enda flygplatsen – Barneo – som angränsar till Nordpolen.

Via stiftelser kontrollerar Frederik Paulsen ytterligare en läkemedelsgrupp bestående av bolag som Polypeptide Group, Nordic Group med dotterbolagen Qpharma och Nordic Drugs samt Euro-Diagnostica. Andra tillgångar kontrolleras via stiftelser.

Under och efter pandemin har han jobbat med att utforska och kartlägga isen vid nordpolen.

– Jag räknar med att dra mig tillbaka från affärerna och engagera mig ännu mer i polarforskningen framöver. Det är ett ansvar i den här hotfulla klimatsituationen. Jag har kunskap, jag har resurser och möjligheter, säger han till Expressen.

Frederik Paulsen är ensamägare av Ferring och kontrollerar hela koncernen genom sitt holdingbolag Dr Frederik Paulsens Foundation som är baserat på skatteparadiset Jersey.