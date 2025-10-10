Lobbyist näst vanligaste yrket bland före detta riksdagspolitiker

29 riksdagsledamöter som avgått från sin post sedan 2014 har blivit lobbyister – de allra flesta inom näringslivet. Därmed är lobbyist den näst vanligaste sysselsättningen efter kommun- eller regionpolitiker för avgångna riksdagspolitiker. Nyligen kunde Proletären avslöja att före detta riksdagspolitiker är betydligt mer benägna att gå på ekonomiskt bistånd är resterande delar av befolkningen. Hela…