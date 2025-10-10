Lås upp hela webbplatsen
Proletären granskar
Lobbyist näst vanligaste yrket bland före detta riksdagspolitiker
Region- och kommunpolitiker, lobbyister och företagare är de vanligaste sysselsättningarna bland före detta riksdagspolitiker. Bara två av 264 har gått till LO-yrken.
Fotograf: Chat GPT/Proletären
Publicerad 10 oktober 2025 kl 11.54
29 riksdagsledamöter som avgått från sin post sedan 2014 har blivit lobbyister – de allra flesta inom näringslivet. Därmed är lobbyist den näst vanligaste sysselsättningen efter kommun- eller regionpolitiker för avgångna riksdagspolitiker. Nyligen kunde Proletären avslöja att före detta riksdagspolitiker är betydligt mer benägna att gå på ekonomiskt bistånd är resterande delar av befolkningen. Hela…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.