Den palestinska kampen

Mohamed utsattes för hatbrott – nu skänker han skadeståndet till Palestina

Mohamed Karraz är en av dem som förra året attackerades av Bo Ekström i Borås. Han och flera andra som tilldömts skadestånd kommer att skänka pengarna till FN:s organ för palestinska flyktingar, Unrwa.
I veckan dömdes Bo Ekström till tre års fängelse efter att ha kört rakt in i en Palestinademonstration i Borås. Nu skänker många av brottsoffren sina skadestånd till Unrwa. Fotograf: Palestinian Vision Society
Publicerad 31 oktober 2025 kl 13.17
På torsdagen dömdes Bo Ekström till tre års fängelse för försök till grov misshandel och hets mot folkgrupp, efter att han förra året kört rakt in i en Palestinademonstration i Borås med sin bil. I attacken uppvisade han en ”uppenbar likgiltighet för andra människors liv”, enligt tingsrätten i Borås. En av personerna som Bo Ekström…

