Lås upp hela webbplatsen
Avindustrialisering
Motorsågsfabrik läggs ner – 84 jobb försvinner
Husqvarna AB avvecklar sin fabrik i Brastad och flyttar produktionen till Kina. Med den försvinner 84 jobb i Lysekils kommun.
Mikael Johansson utanför Husqvarnafabriken. Fotograf: Yngve Berlin
Publicerad 27 november 2025 kl 12.00
I slutet av oktober kom beskedet. Husqvarna AB avvecklar sin fabrik i Brastad i Lysekils kommun och 84 anställda blir utan jobb. Det är mycket i en liten kommun som Lysekil. Den i folkmun kallade Motorsågsfabriken har i över 70 år producerat högkvalitativa motorsågar och varit en av de största arbetsplatserna i kommundelen Brastad. Nu överges…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.