Politisk thriller om svenskt Natomedlemskap

”En vecka före påskveckan var Sverige anslutet till Nato. Flaggan hissades under högtidliga former framför Gamla riksdagshuset, i närvaro av kung, statsminister och talman.” Denna händelse våren 2024, och den i stort sett uteblivna debatten om det svenska Natointrädet, är bakgrunden till Klas Östergrens senaste roman Klenoden. Boken är till delar uppbyggd som en historisk berättelse…