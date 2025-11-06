Lås upp hela webbplatsen
Recension
Politisk thriller om svenskt Natomedlemskap
Både vackert, spännande och politiskt intressant när Klas Östergren tar sig an Sveriges Natoanslutning i sin senaste roman.
I Klenoden söker berättarjaget bakgrunden till att Nato-opinionen svängt bland den kulturella eliten. Fotograf: Polaris/Facbook/Ungerska ambassaden/Montage: Proletären
Publicerad 6 november 2025 kl 08.00
”En vecka före påskveckan var Sverige anslutet till Nato. Flaggan hissades under högtidliga former framför Gamla riksdagshuset, i närvaro av kung, statsminister och talman.” Denna händelse våren 2024, och den i stort sett uteblivna debatten om det svenska Natointrädet, är bakgrunden till Klas Östergrens senaste roman Klenoden. Boken är till delar uppbyggd som en historisk berättelse…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”
- Venezuelas folkmilis beredd på det värsta – ”Vi vill inte ha krig men är redo om de kommer”
- Mohamed utsattes för hatbrott – nu skänker han skadeståndet till Palestina
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier