Recension

Politisk thriller om svenskt Natomedlemskap

Både vackert, spännande och politiskt intressant när Klas Östergren tar sig an Sveriges Natoanslutning i sin senaste roman.
I Klenoden söker berättarjaget bakgrunden till att Nato-opinionen svängt bland den kulturella eliten. Fotograf: Polaris/Facbook/Ungerska ambassaden/Montage: Proletären
Publicerad 6 november 2025 kl 08.00
”En vecka före påskveckan var Sverige anslutet till Nato. Flaggan hissades under högtidliga former framför Gamla riksdagshuset, i närvaro av kung, statsminister och talman.” Denna händelse våren 2024, och den i stort sett uteblivna debatten om det svenska Natointrädet, är bakgrunden till Klas Östergrens senaste roman Klenoden. Boken är till delar uppbyggd som en historisk berättelse…

