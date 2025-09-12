Nej, Ebba och Ulf, det startade inte den 7 oktober

Den senaste tiden har vi återigen fått höra utspel från svensk politiks främsta sensationalist, Ebba Busch. Hon hävdar att “Israel gör världen en tjänst” genom att försöka eliminera Hamas. Statsminister Ulf Kristersson fyller på genom att understryka att det är Hamas fel att palestinierna lider under Israels pågående folkmord.

Båda upprepar ständigt mantrat att “Hamas startade det här kriget” så fort en mikrofon sträcks fram.

Visst, de uttrycker beklagande över palestiniernas lidande – allt annat vore omänskligt – men slutsatsen blir alltid densamma: eftersom Hamas påstås ha startat kriget kan Sverige inte göra något. Lite symbolisk kritik, en fika med Israels ambassadör – men aldrig några konkreta åtgärder.

Problemet är bara att den verklighet de beskriver inte stämmer. Fakta talar ett annat språk.

Busch påstår att Israel gör oss en “tjänst”. Men efter snart två år, över 60.000 döda – de flesta civila, kvinnor och barn – existerar Hamas fortfarande. Tvärtom visar rapporter att organisationen är minst lika stark idag, just på grund av Israels brutala folkmord som pågått i snart 700 dagar.



För den som kan sin historia är det också absurt att hävda att Hamas startade detta krig. Det är både historielöst och djupt ensidigt. Vi behöver inte gå hela vägen tillbaka till Israels grundande 1948, då över 700.000 palestinier fördrevs från sina hem och över 15.000 mördades.

Här är några av de mer nutida händelser som Hamas själva pekat på som bakgrund till attacken den 7 oktober 2023:

Ur Busch och Kristerssons imperialistiska perspektiv kan det se ut som att Hamas “startade” kriget den 7 oktober 2023. Men den som klarar av att ta in historien förstår att det palestinierna utsätts för är en decennielång etnisk rensning som satt spår i flera generationer.



Det ni kallar Hamas “bestialiska attacker” har dessutom begåtts otaliga gånger även från israeliskt håll – långt innan 7 oktober.

Till högerdebattörerna. Innan ni drar fram det utnötta antisemitism-kortet: jag har personligen bekämpat antisemiter i form av skinheads på 90- och 00-talet. Samma grupper som idag, ironiskt nog, blivit Israels största supportrar i form av Tidöpartierna. Jag hoppas innerligt att alla judar med samvete ser igenom denna skenhelighet.

Anton Berner

Artist, debattör och humanist