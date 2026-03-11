Dödsfall på återvinningscentral

En man har avlidit i samband med att han jobbade med en traktor på en kommunal återvinningscentral i Kalix. Av någon anledning har plogbladet på traktorn tappat fäste och därefter ramlat över mannen.

Han fördes till sjukhus och vårdades under helgen med livshotande skador. Under söndagen meddelade Polismyndigheten att mannen avlidit.

Ärendet utreds som en arbetsplatsolycka, lett av en åklagare vid riksenheten vid miljö- och arbetsmiljömål. Polisen har spärrat av olycksplatsen och genomfört en teknisk undersökning.

Kalix kommun har meddelat att man flaggar på halv stång för att hedra mannen.