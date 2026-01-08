Lås upp hela webbplatsen
Fattigdomsbekämpning
Kerala utrotar extrem fattigdom
Communist Party of India (Marxist) utropar Kerala som första indiska delstat som utrotat extrem fattigdom, samtidigt som ojämlikheten nått rekordhöga nivåer och hundratals miljoner människor i övriga landet lever ur hand i mun.
Kerala är ett historiskt starkt vänsterfäste i Indien. Fotograf: Communist Part of India (Marxist)
Publicerad 8 januari 2026 kl 11.08
Den 1 november 2025 meddelade Keralas chefsminister Pinarayi Vijayan från Communist Party of India (Marxist), förkortat CPI(M), att den sydvästra delstaten längs den indiska kusten är fri från extrem fattigdom – ett år tidigare än planerat. – Detta historiska initiativ lanserades med hjälp av människor från alla delar av samhället och genom att införliva de idéer…
