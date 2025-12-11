Lås upp hela webbplatsen
Brottslighet

Kriminella bolag inom personlig assistans

56 procent av 166 undersökta aktiebolag inom personlig assistans används i olika brottsupplägg.
Publicerad 11 december 2025 kl 11.59
Mer än hälften, 56 procent, av de 166 undersökta aktiebolagen inom personlig assistans används i olika brottsupplägg av sina bolagsledningar. Detta meddelar den myndighetsgemensamma insatsen mot arbetslivskriminalitet. – Nya bolag som kommer ut på marknaden ser ut att ha kriminella kopplingar i ännu större utsträckning än de som redan finns. Det sker trots att Ivo…

