Kriminella bolag inom personlig assistans

Mer än hälften, 56 procent, av de 166 undersökta aktiebolagen inom personlig assistans används i olika brottsupplägg av sina bolagsledningar. Detta meddelar den myndighetsgemensamma insatsen mot arbetslivskriminalitet. – Nya bolag som kommer ut på marknaden ser ut att ha kriminella kopplingar i ännu större utsträckning än de som redan finns. Det sker trots att Ivo…