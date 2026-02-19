Nätläkarbolag varnas av Region Sörmland

Nätläkarbolagen Kry och Doktor.se varnas av Region Sörmland efter att regionen granskat patientjournaler från 2024. Det framkommer bland annat att vårdbolagen regelbundet fakturerat för besök som bedöms som icke-kvalificerad vård, enligt regionens regler.

– Vi tycker att de här bolagen har gjort fel, helt enkelt, att de har debiterat för besök som vi inte tycker att de skulle ha debiterat för. Egenvårdsråd och liknande, sa Mats Henningsson, hälsovalschef, på Region Sörmland vid en pressträff.

Kry och Doktor.se är inte baserade i Region Sörmland, utan samarbetar med olika vårdcentraler inom regionen. Detta gör att de kan skala upp sin verksamhet och ta digitala patienter från hela landet – men vars vårdbesök i slutändan faktureras via Region Sörmland.

Upplägg gör det billigare för digitala patienter att söka vård, men samtidigt måste hemhörande region betala mellanskillnad till Region Sörmland. Delar av kostnaden för patientavgiften flyttas alltså över från den digitala patienten till skattebetalarna.

De granskade vårdfallen som blev fallet för varningarna kom till exempel från Region Stockholm.